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Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме - РИА Новости, 29.01.2025
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09:43 29.01.2025 (обновлено: 16:48 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/osventsim-1996052891.html
Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме
Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме - РИА Новости, 29.01.2025
Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме
Закрытие российской экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следует общему западному курсу на переписывание истории, заявила... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:43:00+03:00
2025-01-29T16:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
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мария захарова
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Закрытие российской экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следует общему западному курсу на переписывание истории, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что переписывание истории на Западе ведется на новом технологическом уровне — книги не сжигают, а переписывают, музеи тоже не уничтожают физически. "Вообще, без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной — она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть? Как возможно, что экспозиция, подготовленная нашей страной и существовавшая там, представлявшая там информацию, которая не вызывала ни у кого никаких официальных публичных нареканий, претензий и протестов, была закрыта? А вот так. Потому что они приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно", — сказала Захарова. Администрация музея в Освенциме закрыла российскую экспозицию с мая 2022 года. Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, расположенный в польском городе Освенцим. Впоследствии Аушвиц стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря представителей российского посольства. В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
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освенцим, россия, москва, мария захарова, юнеско, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим, Россия, Москва, Мария Захарова, ЮНЕСКО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

Захарова назвала закрытие экспозиции РФ в Освенциме частью переписывания истории

© AP Photo / Oded BaliltyПосетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Закрытие российской экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следует общему западному курсу на переписывание истории, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что переписывание истории на Западе ведется на новом технологическом уровне — книги не сжигают, а переписывают, музеи тоже не уничтожают физически.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
27 января, 08:00
"Вообще, без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной — она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть? Как возможно, что экспозиция, подготовленная нашей страной и существовавшая там, представлявшая там информацию, которая не вызывала ни у кого никаких официальных публичных нареканий, претензий и протестов, была закрыта? А вот так. Потому что они приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно", — сказала Захарова.
Администрация музея в Освенциме закрыла российскую экспозицию с мая 2022 года.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, расположенный в польском городе Освенцим. Впоследствии Аушвиц стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря представителей российского посольства. В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 08:00
Инфографика
Крупнейшие в Европе и СССР нацистские концлагеряПосмотреть
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОсвенцимРоссияМоскваМария ЗахароваЮНЕСКО80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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