Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме
Захарова назвала закрытие экспозиции РФ в Освенциме частью переписывания истории
© AP Photo / Oded BaliltyПосетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
© AP Photo / Oded Balilty
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Закрытие российской экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следует общему западному курсу на переписывание истории, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что переписывание истории на Западе ведется на новом технологическом уровне — книги не сжигают, а переписывают, музеи тоже не уничтожают физически.
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27 января, 08:00
"Вообще, без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной — она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть? Как возможно, что экспозиция, подготовленная нашей страной и существовавшая там, представлявшая там информацию, которая не вызывала ни у кого никаких официальных публичных нареканий, претензий и протестов, была закрыта? А вот так. Потому что они приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно", — сказала Захарова.
Администрация музея в Освенциме закрыла российскую экспозицию с мая 2022 года.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, расположенный в польском городе Освенцим. Впоследствии Аушвиц стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря представителей российского посольства. В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.