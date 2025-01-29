https://ria.ru/20250129/osventsim-1996052891.html

Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме - РИА Новости, 29.01.2025

Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

Закрытие российской экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следует общему западному курсу на переписывание истории, заявила... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:43:00+03:00

2025-01-29T09:43:00+03:00

2025-01-29T16:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

освенцим

россия

москва

мария захарова

юнеско

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Закрытие российской экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) следует общему западному курсу на переписывание истории, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что переписывание истории на Западе ведется на новом технологическом уровне — книги не сжигают, а переписывают, музеи тоже не уничтожают физически. "Вообще, без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной — она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть? Как возможно, что экспозиция, подготовленная нашей страной и существовавшая там, представлявшая там информацию, которая не вызывала ни у кого никаких официальных публичных нареканий, претензий и протестов, была закрыта? А вот так. Потому что они приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно", — сказала Захарова. Администрация музея в Освенциме закрыла российскую экспозицию с мая 2022 года. Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, расположенный в польском городе Освенцим. Впоследствии Аушвиц стал одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона — евреи. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения лагеря представителей российского посольства. В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

освенцим, россия, москва, мария захарова, юнеско, 80-летие победы в великой отечественной войне