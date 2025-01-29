https://ria.ru/20250129/orkhideya-1996040909.html

В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула

В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула - РИА Новости, 29.01.2025

В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула

Орхидея-вампир рода Дракула расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", ее можно увидеть в Пальмовой оранжерее, РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:09:00+03:00

2025-01-29T09:09:00+03:00

2025-01-29T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Орхидея-вампир рода Дракула расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", ее можно увидеть в Пальмовой оранжерее, сообщается в Telegram-канале ботсада. "Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках "Аптекарского огорода" — спешите увидеть в Пальмовой оранжерее! Другое народное название этого чуда — орхидея-обезьянка", — говорится в сообщении. Уточняется, что орхидея Dracula vampira насчитывает 118 видов, их родина — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Цветки некоторых видов отличаются кроваво-красным оттенком, отсюда такое название растения. Помимо того, чашелистики Дракулы обладают необычными отростками. В конце XIX века они были популярны в Европе как оранжерейная культура. Редкость и готическая форма делали Дракулу крайне ценным приобретением. "Самая большая в России коллекция "дракул" собрана именно в Аптекарском огороде. Сейчас у нас цветет вид под названием Dracula Felix (плодовитая). Название дано из-за способности образовывать большое количество цветков — сейчас орхидея буквально ими усыпана", — пояснили в ботаническом саду.

https://ria.ru/20250121/khameleon-1994792942.html

https://ria.ru/20250109/mgu-1992902106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мгу имени м. в. ломоносова, ботанический сад