https://ria.ru/20250129/orkhideya-1996040909.html
В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула
В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула - РИА Новости, 29.01.2025
В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула
Орхидея-вампир рода Дракула расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", ее можно увидеть в Пальмовой оранжерее, РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:09:00+03:00
2025-01-29T09:09:00+03:00
2025-01-29T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Орхидея-вампир рода Дракула расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", ее можно увидеть в Пальмовой оранжерее, сообщается в Telegram-канале ботсада. "Орхидея-вампир Дракула расцвела в тропиках "Аптекарского огорода" — спешите увидеть в Пальмовой оранжерее! Другое народное название этого чуда — орхидея-обезьянка", — говорится в сообщении. Уточняется, что орхидея Dracula vampira насчитывает 118 видов, их родина — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор. Цветки некоторых видов отличаются кроваво-красным оттенком, отсюда такое название растения. Помимо того, чашелистики Дракулы обладают необычными отростками. В конце XIX века они были популярны в Европе как оранжерейная культура. Редкость и готическая форма делали Дракулу крайне ценным приобретением. "Самая большая в России коллекция "дракул" собрана именно в Аптекарском огороде. Сейчас у нас цветет вид под названием Dracula Felix (плодовитая). Название дано из-за способности образовывать большое количество цветков — сейчас орхидея буквально ими усыпана", — пояснили в ботаническом саду.
https://ria.ru/20250121/khameleon-1994792942.html
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РИА Новости
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, ботанический сад
Хорошие новости, Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ботанический сад
В Аптекарском огороде расцвела орхидея-вампир Дракула
Орхидея-вампир Дракула расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"