https://ria.ru/20250129/opros-1996126860.html

Опрос показал, сколько британцев считают правильным решение по Brexit

Опрос показал, сколько британцев считают правильным решение по Brexit - РИА Новости, 29.01.2025

Опрос показал, сколько британцев считают правильным решение по Brexit

Число жителей Великобритании, считающих правильным решение страны выйти из Евросоюза, достигло в преддверии пятой годовщины Brexit рекордно низкого уровня с... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:40:00+03:00

2025-01-29T15:40:00+03:00

2025-01-29T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число жителей Великобритании, считающих правильным решение страны выйти из Евросоюза, достигло в преддверии пятой годовщины Brexit рекордно низкого уровня с момента проведения соответствующего референдума, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. "Число британцев, заявляющих, что Великобритания поступила правильно, проголосовав за выход из ЕС, достигло рекордно низкого уровня с момента проведения референдума", - говорится в сообщении компании в соцсети X. По данным Yougov, только 30% опрошенных назвали Brexit правильным решением, в то время как 55% заявили об обратном. Ещё 14% затруднились ответить. При этом 56% респондентов заявили, что проголосовали бы за сохранение членства в Евросоюзе, если бы соответствующий референдум состоялся сейчас. Только 30% вновь выступили бы за Brexit. Вместе с этим 55% британцев поддержали обратное присоединение к европейскому блоку, а 51% заявил о готовности отдать за это свой голос в случае проведения соответствующего референдума. Против высказались 33% опрошенных. В общей сложности большинство жителей Британии (62%) сочли Brexit скорее провалом, чем успехом (11%). Ещё 64% выступили за сближение с Евросоюзом. Исследование проводилось 20-21 января среди 2 225 взрослых британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html

https://ria.ru/20241214/brjussel-1989191985.html

https://ria.ru/20241103/britanija-1981710081.html

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в мире, великобритания, евросоюз