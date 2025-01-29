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В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН
В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН - РИА Новости, 29.01.2025
В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН
Более 20 миротворцев ООН в ДР Конго пострадали в ходе наступления повстанцев из М23 на востоке страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:47:00+03:00
2025-01-29T21:47:00+03:00
2025-01-29T21:47:00+03:00
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ООН, 29 янв - РИА Новости. Более 20 миротворцев ООН в ДР Конго пострадали в ходе наступления повстанцев из М23 на востоке страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В воскресенье в офисе генсека сообщали о гибели троих миротворцев в ходе интенсификации боев в ДРК. Там же отмечали, что в ходе эскалации пострадали 11 военных из числа голубых касок. "Общее число миротворцев ООН, получивших ранения с момента последнего нападения М23, на данный момент составляет 22 человека", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что ситуация в административном центра провинции Северное Киву Гоме остается напряженной, но в то же время "стала спокойнее". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
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в мире, руанда, ангола, демократическая республика конго, стефан дюжаррик, оон
В мире, Руанда, Ангола, Демократическая Республика Конго, Стефан Дюжаррик, ООН
В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН
В ДР Конго при наступлении повстанцев пострадали более 20 миротворцев ООН