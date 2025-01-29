https://ria.ru/20250129/oon-1996212728.html

В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН

В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН - РИА Новости, 29.01.2025

В ДР Конго пострадали более 20 миротворцев ООН

Более 20 миротворцев ООН в ДР Конго пострадали в ходе наступления повстанцев из М23 на востоке страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:47:00+03:00

2025-01-29T21:47:00+03:00

2025-01-29T21:47:00+03:00

в мире

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стефан дюжаррик

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ООН, 29 янв - РИА Новости. Более 20 миротворцев ООН в ДР Конго пострадали в ходе наступления повстанцев из М23 на востоке страны, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В воскресенье в офисе генсека сообщали о гибели троих миротворцев в ходе интенсификации боев в ДРК. Там же отмечали, что в ходе эскалации пострадали 11 военных из числа голубых касок. "Общее число миротворцев ООН, получивших ранения с момента последнего нападения М23, на данный момент составляет 22 человека", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он отметил, что ситуация в административном центра провинции Северное Киву Гоме остается напряженной, но в то же время "стала спокойнее". После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html

https://ria.ru/20250129/kongo-1996107618.html

руанда

ангола

демократическая республика конго

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