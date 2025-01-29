Рейтинг@Mail.ru
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/oon-1996090564.html
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа - РИА Новости, 29.01.2025
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
Агентства ООН сокращают международные программы гуманитарной поддержки после приостановки властями США предоставления помощи другим странам, сообщает британская РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:52:00+03:00
2025-01-29T12:52:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
филиппо гранди
дональд трамп
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Агентства ООН сокращают международные программы гуманитарной поддержки после приостановки властями США предоставления помощи другим странам, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на электронное письмо главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Гранди... разослал сотрудникам электронное письмо с приказом немедленно ограничить расходы, в том числе отложить заказ новых поставок, кроме экстренных случаев, на 90 дней, заморозить прием на работу и заключение контрактов, а также приостановить все международные авиаперевозки, пока агентство пытается адаптироваться к замораживанию финансирования со стороны США", - говорится в публикации издания. Как отмечает газета, из-за мер Вашингтона программы гуманитарной помощи во всем мире замедлились, начались увольнения сотрудников. По данным издания, в 2024 году США выделили УВКБ ООН около 2,49 миллиарда долларов, что составило пятую часть общего бюджета агентства.
https://ria.ru/20250128/ssha-1995846135.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), филиппо гранди, дональд трамп, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Филиппо Гранди, Дональд Трамп, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Выборы президента США — 2024
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа

Guardian: ООН сократит гумпомощь после указа Трампа о помощи другим странам

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Агентства ООН сокращают международные программы гуманитарной поддержки после приостановки властями США предоставления помощи другим странам, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на электронное письмо главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
"Гранди... разослал сотрудникам электронное письмо с приказом немедленно ограничить расходы, в том числе отложить заказ новых поставок, кроме экстренных случаев, на 90 дней, заморозить прием на работу и заключение контрактов, а также приостановить все международные авиаперевозки, пока агентство пытается адаптироваться к замораживанию финансирования со стороны США", - говорится в публикации издания.
Как отмечает газета, из-за мер Вашингтона программы гуманитарной помощи во всем мире замедлились, начались увольнения сотрудников.
По данным издания, в 2024 году США выделили УВКБ ООН около 2,49 миллиарда долларов, что составило пятую часть общего бюджета агентства.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
WSJ: в США чиновники требуют разрешить помощь другим странам
28 января, 10:45
 
В миреСШАВашингтон (штат)Филиппо ГрандиДональд ТрампООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала