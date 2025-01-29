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Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа - РИА Новости, 29.01.2025
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
Агентства ООН сокращают международные программы гуманитарной поддержки после приостановки властями США предоставления помощи другим странам, сообщает британская РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:52:00+03:00
2025-01-29T12:52:00+03:00
2025-01-29T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Агентства ООН сокращают международные программы гуманитарной поддержки после приостановки властями США предоставления помощи другим странам, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на электронное письмо главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов. "Гранди... разослал сотрудникам электронное письмо с приказом немедленно ограничить расходы, в том числе отложить заказ новых поставок, кроме экстренных случаев, на 90 дней, заморозить прием на работу и заключение контрактов, а также приостановить все международные авиаперевозки, пока агентство пытается адаптироваться к замораживанию финансирования со стороны США", - говорится в публикации издания. Как отмечает газета, из-за мер Вашингтона программы гуманитарной помощи во всем мире замедлились, начались увольнения сотрудников. По данным издания, в 2024 году США выделили УВКБ ООН около 2,49 миллиарда долларов, что составило пятую часть общего бюджета агентства.
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в мире, сша, вашингтон (штат), филиппо гранди, дональд трамп, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Филиппо Гранди, Дональд Трамп, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Выборы президента США — 2024
Guardian: ООН сокращает программы гуманитарной помощи из-за указа Трампа
Guardian: ООН сократит гумпомощь после указа Трампа о помощи другим странам