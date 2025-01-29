https://ria.ru/20250129/omsk-1996039562.html

В Омске загорелся автобус с пассажирами

В Омске загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.01.2025

В Омске загорелся автобус с пассажирами

Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:19:00+03:00

2025-01-29T08:19:00+03:00

2025-01-29T08:19:00+03:00

происшествия

омск

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ОМСК, 29 янв — РИА Новости. Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Возгорание в моторном отсеке автобуса №64 произошло ранним утром на улице Новокирпичной в районе остановки "Поселок Южный" в Омске. "На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортное средство уничтожено огнем", - уточнили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку случившегося. Точную причину пожара выявит экспертиза.

https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск