https://ria.ru/20250129/omsk-1996039562.html
В Омске загорелся автобус с пассажирами
В Омске загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.01.2025
В Омске загорелся автобус с пассажирами
Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:19:00+03:00
2025-01-29T08:19:00+03:00
2025-01-29T08:19:00+03:00
происшествия
омск
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ОМСК, 29 янв — РИА Новости. Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Возгорание в моторном отсеке автобуса №64 произошло ранним утром на улице Новокирпичной в районе остановки "Поселок Южный" в Омске. "На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортное средство уничтожено огнем", - уточнили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку случившегося. Точную причину пожара выявит экспертиза.
https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске загорелся автобус с пассажирами
В Омске полностью выгорел автобус с шестью пассажирами