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В Омске загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.01.2025
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08:19 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/omsk-1996039562.html
В Омске загорелся автобус с пассажирами
В Омске загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 29.01.2025
В Омске загорелся автобус с пассажирами
Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:19:00+03:00
2025-01-29T08:19:00+03:00
происшествия
омск
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ОМСК, 29 янв — РИА Новости. Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Возгорание в моторном отсеке автобуса №64 произошло ранним утром на улице Новокирпичной в районе остановки "Поселок Южный" в Омске. "На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортное средство уничтожено огнем", - уточнили в пресс-службе ведомства. Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку случившегося. Точную причину пожара выявит экспертиза.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске загорелся автобус с пассажирами

В Омске полностью выгорел автобус с шестью пассажирами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ОМСК, 29 янв — РИА Новости. Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Возгорание в моторном отсеке автобуса №64 произошло ранним утром на улице Новокирпичной в районе остановки "Поселок Южный" в Омске.
"На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортное средство уничтожено огнем", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку случившегося. Точную причину пожара выявит экспертиза.
Сотрудники МЧС России во время тушения автобуса, который загорелся в Туймазинском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Башкирии сгорел автобус с туристами
21 января, 09:19
 
ПроисшествияОмск
 
 
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