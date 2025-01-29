В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов
Житель Альметьевска вынес из квартиры спящих хозяев ключи, часы и банку огурцов
Полицейский. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Полицейские задержали по горячим следам жителя Альметьевска, который вынес из квартиры спящих хозяев современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов, сообщило МВД по Татарстану.
"В полицию с заявлением о краже из квартиры обратился 25-летний житель одного из домов по улице Гафиатуллина. По словам заявителя, их обокрали ночью, пока они спали. В квартиру проник неизвестный и похитил современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Криминалисты изъяли микрочастицы и отпечатки подозреваемого. В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что подозреваемым является мужчина худощавого телосложения, одетый в темную одежду. Во время патрулирования полицейские увидели похожего по приметам мужчину, установили его личность и задержали. Им оказался ранее судимый не работающий 46-летний житель Альметьевска. В ходе личного досмотра похищенные вещи были изъяты.
В полиции мужчина рассказал, что проник ночью в квартиру, хозяева в это время спали, а входная дверь была не заперта. Войдя в квартиру, подозреваемый взял понравившиеся вещи и покинул квартиру. В подъезде поел огурцов и ушел.
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