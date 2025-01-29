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В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов - РИА Новости, 29.01.2025
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15:10 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/ograblenie-1996119483.html
В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов
В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов - РИА Новости, 29.01.2025
В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов
Полицейские задержали по горячим следам жителя Альметьевска, который вынес из квартиры спящих хозяев современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:10:00+03:00
2025-01-29T15:10:00+03:00
происшествия
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Полицейские задержали по горячим следам жителя Альметьевска, который вынес из квартиры спящих хозяев современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов, сообщило МВД по Татарстану. "В полицию с заявлением о краже из квартиры обратился 25-летний житель одного из домов по улице Гафиатуллина. По словам заявителя, их обокрали ночью, пока они спали. В квартиру проник неизвестный и похитил современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Криминалисты изъяли микрочастицы и отпечатки подозреваемого. В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что подозреваемым является мужчина худощавого телосложения, одетый в темную одежду. Во время патрулирования полицейские увидели похожего по приметам мужчину, установили его личность и задержали. Им оказался ранее судимый не работающий 46-летний житель Альметьевска. В ходе личного досмотра похищенные вещи были изъяты. В полиции мужчина рассказал, что проник ночью в квартиру, хозяева в это время спали, а входная дверь была не заперта. Войдя в квартиру, подозреваемый взял понравившиеся вещи и покинул квартиру. В подъезде поел огурцов и ушел. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960236545.html
https://ria.ru/20230324/krazha-1860401985.html
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Альметьевск, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов

Житель Альметьевска вынес из квартиры спящих хозяев ключи, часы и банку огурцов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Полицейские задержали по горячим следам жителя Альметьевска, который вынес из квартиры спящих хозяев современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов, сообщило МВД по Татарстану.
"В полицию с заявлением о краже из квартиры обратился 25-летний житель одного из домов по улице Гафиатуллина. По словам заявителя, их обокрали ночью, пока они спали. В квартиру проник неизвестный и похитил современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Криминалисты изъяли микрочастицы и отпечатки подозреваемого. В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что подозреваемым является мужчина худощавого телосложения, одетый в темную одежду. Во время патрулирования полицейские увидели похожего по приметам мужчину, установили его личность и задержали. Им оказался ранее судимый не работающий 46-летний житель Альметьевска. В ходе личного досмотра похищенные вещи были изъяты.
В полиции мужчина рассказал, что проник ночью в квартиру, хозяева в это время спали, а входная дверь была не заперта. Войдя в квартиру, подозреваемый взял понравившиеся вещи и покинул квартиру. В подъезде поел огурцов и ушел.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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ПроисшествияАльметьевскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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