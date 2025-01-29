https://ria.ru/20250129/ograblenie-1996119483.html

В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов

В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов - РИА Новости, 29.01.2025

В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов

Полицейские задержали по горячим следам жителя Альметьевска, который вынес из квартиры спящих хозяев современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:10:00+03:00

2025-01-29T15:10:00+03:00

2025-01-29T15:10:00+03:00

происшествия

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 янв — РИА Новости. Полицейские задержали по горячим следам жителя Альметьевска, который вынес из квартиры спящих хозяев современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов, сообщило МВД по Татарстану. "В полицию с заявлением о краже из квартиры обратился 25-летний житель одного из домов по улице Гафиатуллина. По словам заявителя, их обокрали ночью, пока они спали. В квартиру проник неизвестный и похитил современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Криминалисты изъяли микрочастицы и отпечатки подозреваемого. В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что подозреваемым является мужчина худощавого телосложения, одетый в темную одежду. Во время патрулирования полицейские увидели похожего по приметам мужчину, установили его личность и задержали. Им оказался ранее судимый не работающий 46-летний житель Альметьевска. В ходе личного досмотра похищенные вещи были изъяты. В полиции мужчина рассказал, что проник ночью в квартиру, хозяева в это время спали, а входная дверь была не заперта. Войдя в квартиру, подозреваемый взял понравившиеся вещи и покинул квартиру. В подъезде поел огурцов и ушел. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20240717/podmoskove-1960236545.html

https://ria.ru/20230324/krazha-1860401985.html

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан)