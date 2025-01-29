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Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор

Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор - РИА Новости, 29.01.2025

Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор

Свердловский областной суд признал жительницу Нижнего Тагила, прикурившую сигарету от Вечного огня, виновной в реабилитации нацизма и назначил ей 360 часов... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:27:00+03:00

2025-01-29T16:27:00+03:00

2025-01-29T16:27:00+03:00

происшествия

нижний тагил

дзержинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд признал жительницу Нижнего Тагила, прикурившую сигарету от Вечного огня, виновной в реабилитации нацизма и назначил ей 360 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба инстанции. По данным регионального СК и облсуда, 22 июня 2024 года пьяная 37-летняя жительница Нижнего Тагила прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий" на Площади Славы. Как уточняет прокуратура, женщина также взошла на постамент Вечного огня и там потанцевала. На замечания прохожих она не реагировала, однако в суде свою вину признала. "Свердловский областной суд провозгласил приговор жительнице Нижнего Тагила, обвиняемой в реабилитации нацизма, выразившейся в публичном осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Ей назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241023/prigovor--1979674298.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, дзержинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд