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Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор
Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор - РИА Новости, 29.01.2025
Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор
Свердловский областной суд признал жительницу Нижнего Тагила, прикурившую сигарету от Вечного огня, виновной в реабилитации нацизма и назначил ей 360 часов... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:27:00+03:00
2025-01-29T16:27:00+03:00
2025-01-29T16:27:00+03:00
происшествия
нижний тагил
дзержинский район
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следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд признал жительницу Нижнего Тагила, прикурившую сигарету от Вечного огня, виновной в реабилитации нацизма и назначил ей 360 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба инстанции. По данным регионального СК и облсуда, 22 июня 2024 года пьяная 37-летняя жительница Нижнего Тагила прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий" на Площади Славы. Как уточняет прокуратура, женщина также взошла на постамент Вечного огня и там потанцевала. На замечания прохожих она не реагировала, однако в суде свою вину признала. "Свердловский областной суд провозгласил приговор жительнице Нижнего Тагила, обвиняемой в реабилитации нацизма, выразившейся в публичном осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Ей назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ", – говорится в сообщении.
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происшествия, нижний тагил, дзержинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Дзержинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Прикурившей от Вечного огня жительнице Нижнего Тагила вынесли приговор
Жительница Нижнего Тагила, прикурившая от Вечного огня, получила 360 часов работ