https://ria.ru/20250129/odessa-1996061033.html
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 29.01.2025
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в своем Telegram-канале, что припортовая инфрастуктура поражена взрывами. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:39:00+03:00
2025-01-29T10:39:00+03:00
2025-01-29T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в своем Telegram-канале, что припортовая инфрастуктура поражена взрывами. По кловам Кипера, в ночь на среду по Измаильскому району были нанесены удары. "Продолжалась напряженная работа сил ПВО. Целью... была припортовая инфраструктура.... В результате обстрела есть повреждения зданий", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, измаильский район, вооруженные силы украины, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Измаильский район, Вооруженные силы Украины, Одесская область
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о поражении припортовой инфрастуктуры взрывами