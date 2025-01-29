https://ria.ru/20250129/odessa-1996061033.html

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 29.01.2025

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в своем Telegram-канале, что припортовая инфрастуктура поражена взрывами. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:39:00+03:00

2025-01-29T10:39:00+03:00

2025-01-29T10:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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измаильский район

вооруженные силы украины

одесская область

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает в своем Telegram-канале, что припортовая инфрастуктура поражена взрывами. По кловам Кипера, в ночь на среду по Измаильскому району были нанесены удары. "Продолжалась напряженная работа сил ПВО. Целью... была припортовая инфраструктура.... В результате обстрела есть повреждения зданий", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

измаильский район

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, измаильский район, вооруженные силы украины, одесская область