https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html

Российская армия воспользовалась "проклятием 150-й": что творится на фронте

Российская армия воспользовалась "проклятием 150-й": что творится на фронте - РИА Новости, 29.01.2025

Российская армия воспользовалась "проклятием 150-й": что творится на фронте

Инициатива на всех ключевых направлениях — российские войска медленно, но верно выдавливают противника с занимаемых позиций. У ВСУ проблемы с личным составом,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:00:00+03:00

2025-01-29T08:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курахово

константиновка

донецкая область

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Инициатива на всех ключевых направлениях — российские войска медленно, но верно выдавливают противника с занимаемых позиций. У ВСУ проблемы с личным составом, из-за чего имеющиеся подразделения размазывают по фронту тонким слоем. Разумеется, это успеха киевскому режиму не приносит. О ситуации в зоне СВО — в материале РИА Новости.Злая шутка политиковВ конце прошлой недели группировка "Восток" выбила ВСУ из Великой Новоселки Донецкой области (довоенное население — около пяти с половиной тысяч человек). Таким образом, территориальные приобретения украинского "контрнаступа" лета — осени 2023 года полностью обнулились.С гарнизоном Великой Новоселки злую шутку сыграла большая политика. Уже месяц назад было ясно, что оборонявшие поселок 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ и оперативно-стратегическая группа "Хортица" окажутся в полном окружении, если не приступят к выводу личного состава и техники. Однако Зеленский ждал инаугурации Дональда Трампа и запретил отход. В итоге после падения Времевки на юго-западных окраинах Великой Новоселки участь гарнизона была предрешена.Теперь российские войска получили возможность выхода на оперативный простор в тыл украинской линии обороны в Запорожской области — в сторону Гуляйполя, Орехова и города Запорожья. Причем серьезных фортификаций в степных районах на пространстве от западной границы ДНР до Днепра практически нет.Впрочем, сперва следует обезопасить северный фланг, чтобы избежать удара оттуда. То есть двигаться на запад надо широким фронтом.Собственно, это уже происходит по дуге от Покровска до Великой Новоселки. Западнее Курахово бойцы группировки "Юг" выбивают противника из кармана, в который угодили населенные пункты Дачное, Улаклы и Константинополь. Замкнуть котел можно сходящимися ударами от Андреевки, на окраинах которой закрепились штурмовые подразделения, и от освобожденной ранее Зеленовки. Российским военным здесь противостоят подразделения ВСУ, ранее занимавшие позиции в Курахово.Что касается Покровска (Красноармейска), то основные усилия группировки "Центр" направлены не на штурм города, а на его обход с запада как на север (чтобы перерезать дорогу Покровск — Павлоград), так и к границе Днепропетровской области, до которой осталось всего несколько километров.Покровск постепенно отрезают от снабжения и путей подвоза подкреплений — по кураховскому, авдеевскому и угледарскому сценарию.К слову, у ВСУ под Покровском острый кадровый кризис. Недавно сформированная 157-я бригада понесла тяжелые потери, а львиная доля личного состава дезертировала. На Украине даже заговорили о "проклятии 150-й серии". До этого, напомним, самовольно оставили многие позиции бойцы 155-й бригады "Анна Киевская", обученные во Франции и вооруженные французской техникой. Дело в том, что в эти бригады набирают насильно мобилизованных с низкой мотивацией воевать. Немногие опытные офицеры этих формирований не в силах воздействовать на ситуацию.Выход на КонстантиновкуСеверные районы ДНР все еще контролируются противником. Речь об агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, где у ВСУ сосредоточены тыловая инфраструктура, пункты постоянной дислокации и штабы.На этом направлении ожидается сильное сопротивление: Киев не скупился на фортификации, прикрывающие Краматорск и Славянск. Освобождение этих городов может привести к потере управляемости ВСУ во всей бывшей Донецкой области.Константиновка, вероятно, — следующая цель подразделений, штурмующих Торецк (Дзержинск). Там идут ожесточенные бои за последние опорники ВСУ. Скоро 70-тысячный город полностью перейдет под контроль российских войск. Отсюда до Константиновки — 15 километров по прямой.Однако с фланга может угрожать группировка, засевшая в Часовом Яре. Провалившаяся попытка контрудара оттуда сожгла немало резервов ВСУ. Из огнеупорного завода, где у них был главный опорный пункт, противника вытеснили. Оборона врага здесь носит очаговый характер. Основные боестолкновения — в юго-западных районах города.Плацдарм на ОсколеЕсть подвижки и на Купянском направлении. Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Двуречное на западном берегу реки Оскол, в 14 километрах севернее Купянска. То есть плацдарм группировки "Запад" для наступления на Купянск заметно расширился.Потеряв этот город, ВСУ лишатся важнейшего логистического узла. Кроме того, отсюда можно пойти на северо-запад — к поселку Великий Бурлук, чтобы поддержать группировку "Север", действующую под Волчанском.В Курской области освободили Николаево-Дарьино — прямо на границе. Это еще и важная точка подскока для штурма Свердликово — на одной из трасс в Суджу. Упорные бои идут в районе Куриловки. Несколько дней назад ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область от села Теткино, однако вражескую группировку вовремя вскрыла авиаразведка. Противник был разбит.В целом обстановка на фронтах СВО складывается в пользу российской армии. Киевский режим, столкнувшийся с нехваткой личного состава, способен лишь "затыкать дыры" в аварийном режиме. О перехвате инициативы и уж тем более о новом наступлении ВСУ речь вообще не идет.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995942361.html

https://ria.ru/20250128/tsentr-1995865484.html

курахово

константиновка

донецкая область

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, курахово, константиновка, донецкая область, дональд трамп, вооруженные силы украины