https://ria.ru/20250129/obse-1996115398.html
Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов
Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов - РИА Новости, 29.01.2025
Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов
Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:53:00+03:00
2025-01-29T14:53:00+03:00
2025-01-29T14:57:00+03:00
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о готовности к диалогу, следует из совместного заявления двух государств."Заявляем о необходимости укрепления ФСОБ как уникальной военно-политической площадки, действующей на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками", - заявили авторы документа.Стороны добавили, что считают правила процедуры ОБСЕ и правило консенсуса "неоспоримой основой организации в целом и ФСОБ в частности"."Выражаем убеждённость в необходимости повышения эффективности ФСОБ, поиска объединительных тем в рамках его военно-политического мандата, недопущения в его деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов", - подчеркнули составители заявления.Они также отметили, что готовы к взаимоуважительному и профессиональному диалогу по вопросам безопасности на площадке ФСОБ."Настоящее заявление остаётся открытым для присоединения других государств – участников ОБСЕ и государств-партнёров", - уточнили заявители.Документ был озвучен в среду на1095-м пленарном заседании ФСОБ в Вене.
https://ria.ru/20250125/tsik-1995470684.html
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россия, белоруссия, обсе, в мире, вена
Россия, Белоруссия, ОБСЕ, В мире, Вена
Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов
Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность форума ОБСЕ по безопасности
ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о готовности к диалогу, следует из совместного заявления двух государств.
"Заявляем о необходимости укрепления ФСОБ как уникальной военно-политической площадки, действующей на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками", - заявили авторы документа.
Стороны добавили, что считают правила процедуры ОБСЕ
и правило консенсуса "неоспоримой основой организации в целом и ФСОБ в частности".
"Выражаем убеждённость в необходимости повышения эффективности ФСОБ, поиска объединительных тем в рамках его военно-политического мандата, недопущения в его деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов", - подчеркнули составители заявления.
Они также отметили, что готовы к взаимоуважительному и профессиональному диалогу по вопросам безопасности на площадке ФСОБ.
"Настоящее заявление остаётся открытым для присоединения других государств – участников ОБСЕ и государств-партнёров", - уточнили заявители.
Документ был озвучен в среду на1095-м пленарном заседании ФСОБ в Вене
.