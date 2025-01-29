https://ria.ru/20250129/obse-1996115398.html

Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов

Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов - РИА Новости, 29.01.2025

Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов

Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:53:00+03:00

2025-01-29T14:53:00+03:00

2025-01-29T14:57:00+03:00

россия

белоруссия

обсе

в мире

вена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg

ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о готовности к диалогу, следует из совместного заявления двух государств."Заявляем о необходимости укрепления ФСОБ как уникальной военно-политической площадки, действующей на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками", - заявили авторы документа.Стороны добавили, что считают правила процедуры ОБСЕ и правило консенсуса "неоспоримой основой организации в целом и ФСОБ в частности"."Выражаем убеждённость в необходимости повышения эффективности ФСОБ, поиска объединительных тем в рамках его военно-политического мандата, недопущения в его деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов", - подчеркнули составители заявления.Они также отметили, что готовы к взаимоуважительному и профессиональному диалогу по вопросам безопасности на площадке ФСОБ."Настоящее заявление остаётся открытым для присоединения других государств – участников ОБСЕ и государств-партнёров", - уточнили заявители.Документ был озвучен в среду на1095-м пленарном заседании ФСОБ в Вене.

https://ria.ru/20250125/tsik-1995470684.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987689557.html

россия

белоруссия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, обсе, в мире, вена