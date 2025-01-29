Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией
Глава МИД Норвегии Эйде: нужно создать отдельную бригаду для контроля границы РФ
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военные
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвегия создаст отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией, несмотря на существующий запрет на подобную активность, заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде в интервью газете VG.
"Сейчас новая линия НАТО — нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке и поэтому теперь создаем бригаду Финнмарка", — сказал он.
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Как напоминает VG, еще с 1950-х годов власти Норвегии ввели внутренние ограничения на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с Россией. В частности, до сих действует запрет на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест.
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Это ограничение было частью норвежской политики в отношении России, которая состояла из двух принципов: устрашение и успокоение. Первое выполнялось за счет членства в НАТО, второе — за счет сокращения военной активности у границы, чтобы создать у соседней страны ощущение, что в военном плане ей ничего не угрожает.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у ее границ и не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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