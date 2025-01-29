https://ria.ru/20250129/niderlandy-1996177467.html
В Нидерландах запрещают дизайнерские наркотики
В Нидерландах запрещают дизайнерские наркотики - РИА Новости, 29.01.2025
В Нидерландах запрещают дизайнерские наркотики
В Нидерландах с 1 июля будут запрещены сотни видов так называемых дизайнерских наркотиков, соответствующий законопроект был одобрен сенатом страны, пишет газета РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:57:00+03:00
2025-01-29T17:57:00+03:00
2025-01-29T17:57:00+03:00
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ГААГА, 29 янв - РИА Новости. В Нидерландах с 1 июля будут запрещены сотни видов так называемых дизайнерских наркотиков, соответствующий законопроект был одобрен сенатом страны, пишет газета NRC. Кабмин Нидерландов ранее предложил принять законопроект о запрете трех групп наркотических веществ с одинаковой базовой химической структурой. Предложение было одобрено большинством в Сенате во вторник вечером. До сих пор производителям дизайнерских наркотиков удавалось обходить законодательство и выводить на рынок наркотическое вещество, лишь немного изменяя его состав, чтобы оно в итоге оказалось легальным. После замены в составе лишь пары молекул образуется уже новое вещество, которое не подпадает под имеющиеся законы. По словам нидерландского госсекретаря по делам молодежи и спорта Винсента Карреманса, введенный запрет позволит предотвратить риски для здоровья, которые несут дизайнерские наркотики. "Этим запретом мы посылаем четкий сигнал: эта штука опасна, держитесь от нее подальше", - приводит газета его слова. Как ожидается, новый закон также сможет облегчить работу полиции и судебных органов, в том числе при проведении международных расследований по запросам о правовой помощи из других стран.
https://ria.ru/20250114/golubika-1993731102.html
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в мире, нидерланды
В Нидерландах запрещают дизайнерские наркотики
NRC: в Нидерландах с 1 июля будут запрещены сотни видов дизайнерских наркотиков
ГААГА, 29 янв - РИА Новости.
В Нидерландах с 1 июля будут запрещены сотни видов так называемых дизайнерских наркотиков, соответствующий законопроект был одобрен сенатом страны, пишет газета NRC
.
Кабмин Нидерландов
ранее предложил принять законопроект о запрете трех групп наркотических веществ с одинаковой базовой химической структурой. Предложение было одобрено большинством в Сенате во вторник вечером.
До сих пор производителям дизайнерских наркотиков удавалось обходить законодательство и выводить на рынок наркотическое вещество, лишь немного изменяя его состав, чтобы оно в итоге оказалось легальным. После замены в составе лишь пары молекул образуется уже новое вещество, которое не подпадает под имеющиеся законы.
По словам нидерландского госсекретаря по делам молодежи и спорта Винсента Карреманса, введенный запрет позволит предотвратить риски для здоровья, которые несут дизайнерские наркотики.
"Этим запретом мы посылаем четкий сигнал: эта штука опасна, держитесь от нее подальше", - приводит газета его слова.
Как ожидается, новый закон также сможет облегчить работу полиции и судебных органов, в том числе при проведении международных расследований по запросам о правовой помощи из других стран.