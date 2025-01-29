https://ria.ru/20250129/nevesta-1996173412.html

В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России

В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России - РИА Новости, 29.01.2025

В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России

Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:27:00+03:00

2025-01-29T17:27:00+03:00

2025-01-29T17:41:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания. Сообщения о том, что самая пожилая невеста России скончалась на 95-м году жизни, в среду опубликовал ряд региональных изданий. В них указано, что Раиса Степанова Шпартеева после смерти мужа долгое время жила одна в деревне Тюменского района, детей и внуков у нее нет. В возрасте 92 лет в надежде обрести надежного спутника в марте 2021 года она вышла замуж за 71-летнего мужчину, а в декабре того же года, разочаровавшись в нем, потребовала развод. "Она проживала в Ярковском доме социального обслуживания и, к сожалению, ушла из жизни в декабре 2024 года", - подтвердили РИА Новости информацию в пресс-службе департамента социального развития региона. По данным местных изданий, пенсионерку похоронили в селе Ярково.

https://ria.ru/20250129/pensionerka-1996132559.html

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общество, тюменская область, россия, тюменский район