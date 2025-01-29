https://ria.ru/20250129/nevesta-1996173412.html
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России - РИА Новости, 29.01.2025
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России
Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T17:41:00+03:00
общество
тюменская область
россия
тюменский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996175300_1326:359:3061:1335_1920x0_80_0_0_b744d6d462f1f139f4d4c6829af5b10b.jpg
ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания. Сообщения о том, что самая пожилая невеста России скончалась на 95-м году жизни, в среду опубликовал ряд региональных изданий. В них указано, что Раиса Степанова Шпартеева после смерти мужа долгое время жила одна в деревне Тюменского района, детей и внуков у нее нет. В возрасте 92 лет в надежде обрести надежного спутника в марте 2021 года она вышла замуж за 71-летнего мужчину, а в декабре того же года, разочаровавшись в нем, потребовала развод. "Она проживала в Ярковском доме социального обслуживания и, к сожалению, ушла из жизни в декабре 2024 года", - подтвердили РИА Новости информацию в пресс-службе департамента социального развития региона. По данным местных изданий, пенсионерку похоронили в селе Ярково.
https://ria.ru/20250129/pensionerka-1996132559.html
тюменская область
россия
тюменский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996175300_1410:319:3015:1522_1920x0_80_0_0_5d5d645c97ae20e0d0be0b75fea14fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, россия, тюменский район
Общество, Тюменская область, Россия, Тюменский район
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России
Самая пожилая невеста России умерла на 95-м году жизни в Тюмени