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В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России - РИА Новости, 29.01.2025
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17:27 29.01.2025 (обновлено: 17:41 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/nevesta-1996173412.html
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России - РИА Новости, 29.01.2025
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России
Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:27:00+03:00
2025-01-29T17:41:00+03:00
общество
тюменская область
россия
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания. Сообщения о том, что самая пожилая невеста России скончалась на 95-м году жизни, в среду опубликовал ряд региональных изданий. В них указано, что Раиса Степанова Шпартеева после смерти мужа долгое время жила одна в деревне Тюменского района, детей и внуков у нее нет. В возрасте 92 лет в надежде обрести надежного спутника в марте 2021 года она вышла замуж за 71-летнего мужчину, а в декабре того же года, разочаровавшись в нем, потребовала развод. "Она проживала в Ярковском доме социального обслуживания и, к сожалению, ушла из жизни в декабре 2024 года", - подтвердили РИА Новости информацию в пресс-службе департамента социального развития региона. По данным местных изданий, пенсионерку похоронили в селе Ярково.
https://ria.ru/20250129/pensionerka-1996132559.html
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общество, тюменская область, россия, тюменский район
Общество, Тюменская область, Россия, Тюменский район
В Тюменской области умерла самая пожилая невеста России

Самая пожилая невеста России умерла на 95-м году жизни в Тюмени

© Фото : Тюменский Областной Совет ветеранов войны и трудаЖительница Тюменской области Раиса Шпартеева
Жительница Тюменской области Раиса Шпартеева - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Тюменский Областной Совет ветеранов войны и труда
Жительница Тюменской области Раиса Шпартеева
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ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Жительница Тюменской области, которая в 2021 году в 92-летнем возрасте вышла замуж, а после этого развелась, умерла в одном из домов социального обслуживания.
Сообщения о том, что самая пожилая невеста России скончалась на 95-м году жизни, в среду опубликовал ряд региональных изданий. В них указано, что Раиса Степанова Шпартеева после смерти мужа долгое время жила одна в деревне Тюменского района, детей и внуков у нее нет. В возрасте 92 лет в надежде обрести надежного спутника в марте 2021 года она вышла замуж за 71-летнего мужчину, а в декабре того же года, разочаровавшись в нем, потребовала развод.
«
"Она проживала в Ярковском доме социального обслуживания и, к сожалению, ушла из жизни в декабре 2024 года", - подтвердили РИА Новости информацию в пресс-службе департамента социального развития региона.
По данным местных изданий, пенсионерку похоронили в селе Ярково.
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Вчера, 16:00
 
ОбществоТюменская областьРоссияТюменский район
 
 
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