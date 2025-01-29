https://ria.ru/20250129/neft-1996197153.html

Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США

Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США - РИА Новости, 29.01.2025

Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:27:00+03:00

2025-01-29T19:27:00+03:00

2025-01-29T19:27:00+03:00

цены на нефть

сша

дональд трамп

евросоюз

опек

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.15 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54%, до 76,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 73,22 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли чуть сильнее ожиданий - на 3,5 миллиона баррелей, до 415,1 миллиона. Запасы бензина также увеличились больше прогноза - на 3 миллиона баррелей, до 248,9 миллиона, в то время как запасы дистиллятор сократились на 5 миллионов баррелей - до 124 миллионов. Из комментария портфельного управляющего УК "Альфа Капитал" Дмитрия Скрябина для РИА Новости следует, что сейчас на рынке нефти действуют разнонаправленные факторы. "В пользу роста рынка нефти и повышения сырьевых цен действуют факторы геополитического характера. В частности, речь идет об ограничениях на поставки от российских нефтяных компаний и на использование флота. В фокусе внимания остаются готовящиеся санкции ЕС, где, по сообщениям СМИ, могут оказаться до 70 танкеров, перевозящих российскую нефть", - сказал он. С другой стороны, по словам эксперта, риторика президента США Дональда Трампа, риск сокращения темпов роста китайской экономики, в том числе из-за возможных торговых войн, а также ожидания старта фазы наращивания добычи на уровне ОПЕК+ во второй половине года оказывают негативное влияние на цены.

https://ria.ru/20250129/neft-1996023213.html

https://ria.ru/20250124/deripaska-1995326644.html

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цены на нефть, сша, дональд трамп, евросоюз, опек, brent, wti (нефть), всемирный экономический форум в давосе, в мире