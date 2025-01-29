Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США
Цены на нефть снижаются после публикации данных о запасах сырья в США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти в Техасе, США
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.15 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54%, до 76,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 73,22 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли чуть сильнее ожиданий - на 3,5 миллиона баррелей, до 415,1 миллиона. Запасы бензина также увеличились больше прогноза - на 3 миллиона баррелей, до 248,9 миллиона, в то время как запасы дистиллятор сократились на 5 миллионов баррелей - до 124 миллионов.
Из комментария портфельного управляющего УК "Альфа Капитал" Дмитрия Скрябина для РИА Новости следует, что сейчас на рынке нефти действуют разнонаправленные факторы.
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"В пользу роста рынка нефти и повышения сырьевых цен действуют факторы геополитического характера. В частности, речь идет об ограничениях на поставки от российских нефтяных компаний и на использование флота. В фокусе внимания остаются готовящиеся санкции ЕС, где, по сообщениям СМИ, могут оказаться до 70 танкеров, перевозящих российскую нефть", - сказал он.
С другой стороны, по словам эксперта, риторика президента США Дональда Трампа, риск сокращения темпов роста китайской экономики, в том числе из-за возможных торговых войн, а также ожидания старта фазы наращивания добычи на уровне ОПЕК+ во второй половине года оказывают негативное влияние на цены.