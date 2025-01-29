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Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
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02:17 29.01.2025 (обновлено: 02:26 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/neft-1996023213.html
Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, пишут СМИ
Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2025
Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, пишут СМИ
Санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации бывшего американского президента Джо Байдена, до... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:17:00+03:00
2025-01-29T02:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации бывшего американского президента Джо Байдена, до настоящего времени не смогли привести к сокращению экспортных поставок нефти из РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные оценки. "До настоящего времени нет явных признаков сокращения потоков (нефти - ред.) из России с момента введения мер Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США", - говорится в публикации. Агентство признает, что вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из России вырос. Также отмечается, что РФ за последнее время нарастила отгрузки из терминалов, расположенных в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря. США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Также минфин США заявил, что изменил политику санкций и теперь они могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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цены на нефть, россия, сша, арктика, джо байден, владимир путин, министерство финансов сша
Цены на нефть, Россия, США, Арктика, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство финансов США
Санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России, пишут СМИ

Блумберг: санкции США не привели к сокращению экспорта нефти из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации бывшего американского президента Джо Байдена, до настоящего времени не смогли привести к сокращению экспортных поставок нефти из РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на собственные оценки.
"До настоящего времени нет явных признаков сокращения потоков (нефти - ред.) из России с момента введения мер Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США", - говорится в публикации.
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Агентство признает, что вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из России вырос. Также отмечается, что РФ за последнее время нарастила отгрузки из терминалов, расположенных в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря.
США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Также минфин США заявил, что изменил политику санкций и теперь они могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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