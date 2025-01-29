https://ria.ru/20250129/nato-1996167639.html
Генсек НАТО заявил о намерении работать над увеличением оборонных расходов
Генсек НАТО заявил о намерении работать над увеличением оборонных расходов - РИА Новости, 29.01.2025
Генсек НАТО заявил о намерении работать над увеличением оборонных расходов
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил в среду, что провел первый телефонный разговор с новым главой Пентагона Питом Хегсетом, в ходе которого заявил о стремлении... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:14:00+03:00
2025-01-29T17:14:00+03:00
2025-01-29T17:21:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил в среду, что провел первый телефонный разговор с новым главой Пентагона Питом Хегсетом, в ходе которого заявил о стремлении работать над увеличением оборонных расходов стран-членов альянса."Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса", - написал Рютте в сети X.Ранее генсек НАТО, выступая перед депутатами Европарламента, призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
https://ria.ru/20250129/ekonomist-1996041216.html
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в мире, нато, министерство обороны сша, марк рютте, пит хегсет, европарламент
В мире, НАТО, Министерство обороны США, Марк Рютте, Пит Хегсет, Европарламент
Генсек НАТО заявил о намерении работать над увеличением оборонных расходов
Генсек НАТО Рютте заявил о намерении работать над увеличением оборонных расходов