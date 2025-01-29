https://ria.ru/20250129/mvd-1996025700.html

МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны

МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны - РИА Новости, 29.01.2025

МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны

Иностранцы должны строго соблюдать все запреты и ограничения на трудовую деятельность в РФ, в противном случае им грозят штрафы и выдворение из России, а их... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:06:00+03:00

2025-01-29T03:06:00+03:00

2025-01-29T03:06:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Иностранцы должны строго соблюдать все запреты и ограничения на трудовую деятельность в РФ, в противном случае им грозят штрафы и выдворение из России, а их работодателям - приостановка деятельности на срок до 90 суток, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "МВД России обращает внимание иностранных граждан и работодателей на необходимость соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации", - говорится в материалах министерства. Отмечается, что иностранец не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов региона РФ, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии, не указанной в разрешительном документе. Работодатель, в свою очередь, не может принять на работу иностранца с разрешением на работу или патентом, выданным в другом регионе и по профессии, которая отличается от прописанной в разрешении на работу или патенте. "Иностранный гражданин будет привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа и выдворения за пределы России. Работодателю также грозит штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток", - резюмирует МВД РФ.

https://ria.ru/20250122/zakony-1994961199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия