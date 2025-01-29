https://ria.ru/20250129/mvd-1996025700.html
МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны
МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны - РИА Новости, 29.01.2025
МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны
Иностранцы должны строго соблюдать все запреты и ограничения на трудовую деятельность в РФ, в противном случае им грозят штрафы и выдворение из России, а их... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:06:00+03:00
2025-01-29T03:06:00+03:00
2025-01-29T03:06:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Иностранцы должны строго соблюдать все запреты и ограничения на трудовую деятельность в РФ, в противном случае им грозят штрафы и выдворение из России, а их работодателям - приостановка деятельности на срок до 90 суток, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "МВД России обращает внимание иностранных граждан и работодателей на необходимость соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации", - говорится в материалах министерства. Отмечается, что иностранец не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов региона РФ, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии, не указанной в разрешительном документе. Работодатель, в свою очередь, не может принять на работу иностранца с разрешением на работу или патентом, выданным в другом регионе и по профессии, которая отличается от прописанной в разрешении на работу или патенте. "Иностранный гражданин будет привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа и выдворения за пределы России. Работодателю также грозит штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток", - резюмирует МВД РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
МВД предупредило иностранцев о штрафах за нарушения границ рабочей зоны
МВД призвало иностранцев строго соблюдать все запреты и ограничения
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Иностранцы должны строго соблюдать все запреты и ограничения на трудовую деятельность в РФ, в противном случае им грозят штрафы и выдворение из России, а их работодателям - приостановка деятельности на срок до 90 суток, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"МВД России обращает внимание иностранных граждан и работодателей на необходимость соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации", - говорится в материалах министерства.
Отмечается, что иностранец не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов региона РФ
, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии, не указанной в разрешительном документе.
Работодатель, в свою очередь, не может принять на работу иностранца с разрешением на работу или патентом, выданным в другом регионе и по профессии, которая отличается от прописанной в разрешении на работу или патенте.
"Иностранный гражданин будет привлечен к административной ответственности в виде наложения штрафа и выдворения за пределы России. Работодателю также грозит штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток", - резюмирует МВД РФ.