https://ria.ru/20250129/murmansk-1996087500.html
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.01.2025
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:36:00+03:00
2025-01-29T12:36:00+03:00
2025-01-29T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении. В период действия ограничений в аэропорту Мурманска на запасной аэродром "ушел" один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996077038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, мурманская область
Специальная военная операция на Украине, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Мурманская область
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Мурманска