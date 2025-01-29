https://ria.ru/20250129/murmansk-1996087500.html

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.01.2025

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:36:00+03:00

2025-01-29T12:36:00+03:00

2025-01-29T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении. В период действия ограничений в аэропорту Мурманска на запасной аэродром "ушел" один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996077038.html

мурманск

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Ольга Фомченкова

мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, мурманская область