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В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.01.2025
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12:36 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/murmansk-1996087500.html
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 29.01.2025
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:36:00+03:00
2025-01-29T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
мурманская область
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении. В период действия ограничений в аэропорту Мурманска на запасной аэродром "ушел" один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250129/bespilotniki-1996077038.html
мурманск
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, мурманская область
Специальная военная операция на Украине, Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Мурманская область
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Мурманска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск сняты, сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Мурманск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении.
В период действия ограничений в аэропорту Мурманска на запасной аэродром "ушел" один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Специальная военная операция на УкраинеМурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоМурманская область
 
 
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