https://ria.ru/20250129/murmansk-1996066579.html

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.01.2025

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:06:00+03:00

2025-01-29T11:06:00+03:00

2025-01-29T11:36:00+03:00

мурманск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM)", — сообщила Росавиация.Сейчас воздушная гавань не принимает и не отравляет рейсы. В свою очередь, губернатор Андрей Чибис сообщил об опасности прилета беспилотников.

https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html

мурманск

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2025

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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации