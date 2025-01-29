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В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.01.2025
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11:06 29.01.2025 (обновлено: 11:36 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/murmansk-1996066579.html
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.01.2025
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:06:00+03:00
2025-01-29T11:36:00+03:00
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM)", — сообщила Росавиация.Сейчас воздушная гавань не принимает и не отравляет рейсы. В свою очередь, губернатор Андрей Чибис сообщил об опасности прилета беспилотников.
https://ria.ru/20250129/pulkovo-1996032822.html
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения

В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения для безопасности полетов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM)", — сообщила Росавиация.
Сейчас воздушная гавань не принимает и не отравляет рейсы.
В свою очередь, губернатор Андрей Чибис сообщил об опасности прилета беспилотников.
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Аэропорт Пулково возобновил работу
Вчера, 05:51
 
МурманскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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