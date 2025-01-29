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На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 29.01.2025
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15:53 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/most-1996129635.html
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 29.01.2025
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:53:00+03:00
2025-01-29T15:53:00+03:00
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 14.53 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 15.35 мск.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 14.53 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 15.35 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
ОбществоКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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