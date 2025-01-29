https://ria.ru/20250129/most-1996129635.html
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 29.01.2025
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:53:00+03:00
2025-01-29T15:53:00+03:00
2025-01-29T15:53:00+03:00
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 14.53 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 15.35 мск.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта