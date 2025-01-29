https://ria.ru/20250129/most-1996129635.html

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение - РИА Новости, 29.01.2025

На Крымском мосту восстановили автомобильное движение

Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:53:00+03:00

2025-01-29T15:53:00+03:00

2025-01-29T15:53:00+03:00

общество

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Движение автотранспорта восстановили по Крымскому мосту, ограничение продлилось более получаса, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 14.53 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение по мосту в 15.35 мск.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, крымский мост, республика крым