https://ria.ru/20250129/moskva-1996122083.html

В Москве неизвестный сообщил о минировании школы

В Москве неизвестный сообщил о минировании школы - РИА Новости, 29.01.2025

В Москве неизвестный сообщил о минировании школы

Неизвестный сообщил о "минировании" школы на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы, силовики приступили к проверке здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:20:00+03:00

2025-01-29T15:20:00+03:00

2025-01-29T15:22:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" школы на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы, силовики приступили к проверке здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в школе номер 1874 по адресу: улица Маршала Новикова, дом 13", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пока не проводится. Прибывшие на вызов силовики приступили к проверке всех помещений школы. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250127/kazan-1995671791.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия