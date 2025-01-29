https://ria.ru/20250129/moskva-1996122083.html
В Москве неизвестный сообщил о минировании школы
В Москве неизвестный сообщил о минировании школы - РИА Новости, 29.01.2025
В Москве неизвестный сообщил о минировании школы
Неизвестный сообщил о "минировании" школы на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы, силовики приступили к проверке здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:20:00+03:00
2025-01-29T15:20:00+03:00
2025-01-29T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" школы на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы, силовики приступили к проверке здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в школе номер 1874 по адресу: улица Маршала Новикова, дом 13", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пока не проводится. Прибывшие на вызов силовики приступили к проверке всех помещений школы. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250127/kazan-1995671791.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве неизвестный сообщил о минировании школы
В Москве проверяют сообщение о минировании школы на северо-западе города