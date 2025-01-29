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В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"* - РИА Новости, 29.01.2025
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*
Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:03:00+03:00
2025-01-29T14:03:00+03:00
2025-01-29T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давидиса* Сергея Константиновича, обвиняемого в совершении преступления часть 2 статьи 205.2 УК РФ на срок 02 месяца 00 суток с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента пересечения Государственной границы при этапировании", - говорится в сообщении. Давидису* вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.*Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов
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происшествия, москва, россия, сергей давидис, мемориал
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Давидис, Мемориал
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*
Суд заочно арестовал Давидиса по обвинению в оправдании терроризма