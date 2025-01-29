Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"* - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/moskva-1996105772.html
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"* - РИА Новости, 29.01.2025
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*
Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:03:00+03:00
2025-01-29T14:03:00+03:00
происшествия
москва
россия
сергей давидис
мемориал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836903421_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_1d285c4847fc003a022055312f5bea63.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давидиса* Сергея Константиновича, обвиняемого в совершении преступления часть 2 статьи 205.2 УК РФ на срок 02 месяца 00 суток с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента пересечения Государственной границы при этапировании", - говорится в сообщении. Давидису* вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.*Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов
https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836903421_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d2e73804234799e6419302f9fff9e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, сергей давидис, мемориал
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Давидис, Мемориал
В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*

Суд заочно арестовал Давидиса по обвинению в оправдании терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов у Мещанского суда
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов у Мещанского суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов у Мещанского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давидиса* Сергея Константиновича, обвиняемого в совершении преступления часть 2 статьи 205.2 УК РФ на срок 02 месяца 00 суток с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента пересечения Государственной границы при этапировании", - говорится в сообщении.
Давидису* вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.
*Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину*
31 декабря 2024, 06:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияСергей ДавидисМемориал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала