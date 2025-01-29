https://ria.ru/20250129/moskva-1996105772.html

В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*

В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"* - РИА Новости, 29.01.2025

В Москве заочно арестовали представителя центра "Мемориал"*

Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:03:00+03:00

2025-01-29T14:03:00+03:00

2025-01-29T14:03:00+03:00

происшествия

москва

россия

сергей давидис

мемориал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836903421_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_1d285c4847fc003a022055312f5bea63.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* (в реестре иноагентов) Сергей Давидис* (иноагент) заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давидиса* Сергея Константиновича, обвиняемого в совершении преступления часть 2 статьи 205.2 УК РФ на срок 02 месяца 00 суток с момента задержания на территории Российской Федерации, либо с момента пересечения Государственной границы при этапировании", - говорится в сообщении. Давидису* вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.*Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов

https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, сергей давидис, мемориал