https://ria.ru/20250129/moskva-1996070670.html

В Москве врачи спасли ребенка с редким пороком развития легких

В Москве врачи спасли ребенка с редким пороком развития легких - РИА Новости, 29.01.2025

В Москве врачи спасли ребенка с редким пороком развития легких

Хирурги детской больницы имени Г.Н. Сперанского в Москве спасли семилетнюю девочку с редким врожденным пороком развития легких, который встречается у одного... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:25:00+03:00

2025-01-29T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хирурги детской больницы имени Г.Н. Сперанского в Москве спасли семилетнюю девочку с редким врожденным пороком развития легких, который встречается у одного человека на 12 тысяч населения, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Хирурги детской больницы имени Г.Н. Сперанского спасли ребенка с редким пороком развития легких. Семилетняя девочка в экстренном порядке была госпитализирована в больницу с сатурацией всего 82-86%. Рентген показал наличие артериовенозной мальформации в нижних долях обоих легких - редкий врожденный порок развития, встречающийся у одного человека на 12 тысяч населения", - говорится в сообщении ведомства. Как пояснили в больнице, при этой патологии вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют "сосудистый клубок", а между ними не должно быть соустий. Это может привести к тому, что артериальная кровь насытится кислородом, а вот в венозной будет прослеживаться его дефицит. В этом случае, человек во время дыхания будто выдыхает кислород, сбрасываемый в венозную кровь, а не насыщается им. Организм включает компенсаторные функции и начинает бороться с аномалией, повышая гемоглобин. "Вначале мы провели диагностические исследования для исключения наличия артериовенозной мальформации в других органах - черепе и брюшной полости. Во время операции использовали малоинвазивный метод - торакоскопическую нижнюю лобэктомию слева. Через небольшие размеры эндоскопическими инструментами удалили пораженный сегмент правого легкого", - цитируют в сообщении ведомства детского и торакального хирурга, заместителя главного врача больницы по хирургической помощи Дмитрия Еремина. Отмечается, что впереди у пациентки еще исследования, чтобы исключить генетические аномалии. Также в будущем ей нужно будет обратиться к эндоваскулярным хирургам, которые "поправят" аномалию в нижней доле левого легкого. Сейчас прогноз у девочки хороший: она легче дышит, стала более активной.

https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html

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москва, дмитрий еремин, здоровье