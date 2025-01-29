https://ria.ru/20250129/moskva-1996019368.html
Ефимов: четвертый участок дублера МКАД откроют в 2025 году
Ефимов: четвертый участок дублера МКАД откроют в 2025 году - РИА Новости, 29.01.2025
Ефимов: четвертый участок дублера МКАД откроют в 2025 году
Движение автотранспорта по всему основному ходу четвертого сегмента трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (дублера Московской кольцевой автомобильной... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:15:00+03:00
2025-01-29T10:15:00+03:00
2025-01-29T10:15:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
москва
новая москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по всему основному ходу четвертого сегмента трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (дублера Московской кольцевой автомобильной дороги на юго-западе города и в Новой Москве) планируется открыть в 2025 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Четвертый участок магистрали проходит от метро "Новомосковская" до улицы Поляны. Прошлым летом строители завершили реализацию первого этапа проекта и ввели в строй участок от "Новомосковской" до улицы Эдварда Грига. Всего в рамках четвертого сегмента трассы предусмотрено строительство и реконструкция 28 километров дорог, в том числе трех путепроводов протяженностью 472 метра."Сейчас идет второй этап строительства четвертого участка трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. На этом отрезке появятся три надземных и один подземный пешеходный переход. Параллельно со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра и 120-метрового путепровода. Общая готовность проекта превышает 60%)", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, сейчас также активно идут работы и на финальном, пятом участке автотрассы. В частности, ведется подготовка к установке подпорных стен и опор путепровода на Варшавском шоссе, строится эстакада в районе улицы Поляны. Запуск пятого участка создаст новую связь с Московским скоростным диаметром (МСД), что должно позволить позволит разгрузить Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД, улучшить доступность Южного и Северного Бутова. Кроме того, появится удобный выезд с Варшавского шоссе в сторону Калужского и Киевского шоссе, указывается в сообщении.Ранее о ходе строительства МСД и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20241106/biryukov-1982193520.html
https://ria.ru/20250123/efimov-1995026146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москва, новая москва, общество, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москва, Новая Москва, Общество, Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
Ефимов: четвертый участок дублера МКАД откроют в 2025 году
Ефимов: четвертый участок дублера МКАД планируется открыть в 2025 году
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по всему основному ходу четвертого сегмента трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (дублера Московской кольцевой автомобильной дороги на юго-западе города и в Новой Москве) планируется открыть в 2025 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Четвертый участок магистрали проходит от метро "Новомосковская" до улицы Поляны. Прошлым летом строители завершили реализацию первого этапа проекта и ввели в строй участок от "Новомосковской" до улицы Эдварда Грига. Всего в рамках четвертого сегмента трассы предусмотрено строительство и реконструкция 28 километров дорог, в том числе трех путепроводов протяженностью 472 метра.
"Сейчас идет второй этап строительства четвертого участка трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. На этом отрезке появятся три надземных и один подземный пешеходный переход. Параллельно со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра и 120-метрового путепровода. Общая готовность проекта превышает 60%)", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, сейчас также активно идут работы и на финальном, пятом участке автотрассы. В частности, ведется подготовка к установке подпорных стен и опор путепровода на Варшавском шоссе, строится эстакада в районе улицы Поляны. Запуск пятого участка создаст новую связь с Московским скоростным диаметром (МСД), что должно позволить позволит разгрузить Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД, улучшить доступность Южного и Северного Бутова. Кроме того, появится удобный выезд с Варшавского шоссе в сторону Калужского и Киевского шоссе, указывается в сообщении.
Ранее о ходе строительства МСД и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.