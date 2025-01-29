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Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество - РИА Новости, 29.01.2025
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09:25 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/moshennik-1996048913.html
Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество
Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество - РИА Новости, 29.01.2025
Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество
Житель поселка Промышленная Кемеровской области получил четыре года колонии строгого режима за попытку совершить мошенничество на сумму 41 миллион рублей,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:25:00+03:00
2025-01-29T09:25:00+03:00
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Житель поселка Промышленная Кемеровской области получил четыре года колонии строгого режима за попытку совершить мошенничество на сумму 41 миллион рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Установлено, что в июне 2024 года фигурант узнал о том, что директор сети комиссионных магазинов в связи с осуществлением в отношении него уголовного преследования опасается назначения наказания в виде лишения свободы. Желая обогатиться, сообщил данному мужчине недостоверные сведения, что за денежное вознаграждение в размере 40 миллионов рублей может договориться с должностными лицами правоохранительных органов о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы", – говорится в сообщении СУ СК. Также мужчина уточнил, что еще 1 миллион рублей необходим для оплаты услуг посредника, 30 тысяч рублей – для передачи сотруднику следственного изолятора за покровительство. Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, намерений и возможности выполнить обещанное у фигуранта не было. "Знакомый, опасаясь быть приговоренным к лишению свободы, не имея юридических знаний, согласился на предложение и передал всю сумму обвиняемому. Однако распорядиться указанными денежными средствами подсудимый не смог, так как был задержан сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Кемеровской области", – сообщает прокуратура. Ведомства отмечают, что мужчина на судебном заседании полностью признал вину и раскаялся. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре. Уточняется, что гражданину, которому он предлагал помощь, приговором суда с учетом обстоятельств дела и тяжести содеянного было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество

Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество на сумму 41 миллион рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Житель поселка Промышленная Кемеровской области получил четыре года колонии строгого режима за попытку совершить мошенничество на сумму 41 миллион рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"Установлено, что в июне 2024 года фигурант узнал о том, что директор сети комиссионных магазинов в связи с осуществлением в отношении него уголовного преследования опасается назначения наказания в виде лишения свободы. Желая обогатиться, сообщил данному мужчине недостоверные сведения, что за денежное вознаграждение в размере 40 миллионов рублей может договориться с должностными лицами правоохранительных органов о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы", – говорится в сообщении СУ СК.
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Также мужчина уточнил, что еще 1 миллион рублей необходим для оплаты услуг посредника, 30 тысяч рублей – для передачи сотруднику следственного изолятора за покровительство.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, намерений и возможности выполнить обещанное у фигуранта не было.
"Знакомый, опасаясь быть приговоренным к лишению свободы, не имея юридических знаний, согласился на предложение и передал всю сумму обвиняемому. Однако распорядиться указанными денежными средствами подсудимый не смог, так как был задержан сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Кемеровской области", – сообщает прокуратура.
Ведомства отмечают, что мужчина на судебном заседании полностью признал вину и раскаялся.
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре.
Уточняется, что гражданину, которому он предлагал помощь, приговором суда с учетом обстоятельств дела и тяжести содеянного было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.
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ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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