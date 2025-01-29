https://ria.ru/20250129/moshennik-1996048913.html

Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество

Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество - РИА Новости, 29.01.2025

Житель Кузбасса получил четыре года за мошенничество

Житель поселка Промышленная Кемеровской области получил четыре года колонии строгого режима за попытку совершить мошенничество на сумму 41 миллион рублей,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:25:00+03:00

2025-01-29T09:25:00+03:00

2025-01-29T09:25:00+03:00

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Житель поселка Промышленная Кемеровской области получил четыре года колонии строгого режима за попытку совершить мошенничество на сумму 41 миллион рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Установлено, что в июне 2024 года фигурант узнал о том, что директор сети комиссионных магазинов в связи с осуществлением в отношении него уголовного преследования опасается назначения наказания в виде лишения свободы. Желая обогатиться, сообщил данному мужчине недостоверные сведения, что за денежное вознаграждение в размере 40 миллионов рублей может договориться с должностными лицами правоохранительных органов о назначении ему наказания, не связанного с реальным лишением свободы", – говорится в сообщении СУ СК. Также мужчина уточнил, что еще 1 миллион рублей необходим для оплаты услуг посредника, 30 тысяч рублей – для передачи сотруднику следственного изолятора за покровительство. Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, намерений и возможности выполнить обещанное у фигуранта не было. "Знакомый, опасаясь быть приговоренным к лишению свободы, не имея юридических знаний, согласился на предложение и передал всю сумму обвиняемому. Однако распорядиться указанными денежными средствами подсудимый не смог, так как был задержан сотрудниками Управления ФСБ Российской Федерации по Кемеровской области", – сообщает прокуратура. Ведомства отмечают, что мужчина на судебном заседании полностью признал вину и раскаялся. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в прокуратуре. Уточняется, что гражданину, которому он предлагал помощь, приговором суда с учетом обстоятельств дела и тяжести содеянного было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995611684.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)