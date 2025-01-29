МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности выборов в Белоруссии
МИД Молдавии заявил о недопустимости проведения выборов без наблюдателей от ОБСЕ
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Флаги Молдавии . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности президентских выборов в Белоруссии, заявив о недопустимости их проведения без наблюдателей от ОБСЕ, соответствующее заявление в среду опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска.
Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными
26 января, 19:36
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"МИД подчеркивает, что отсутствие наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Белоруссии не позволяет дать им независимую оценку и противоречит демократическим стандартам. Молдавия поддерживает заявления ЕС по вопросам прозрачности выборов, прав человека и верховенства закона. В 2023 году Кишинев уже присоединился к европейской позиции о непризнании белорусских выборов 2020 года", - говорится в заявлении молдавского МИД.
В ведомстве также отметили, что компетентные избирательные органы Молдавии не получали от Минска приглашений на участие в наблюдении за недавними президентскими выборами в Белоруссии.
БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Ранее Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, а сам Минск направил приглашение организации.