https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996198081.html

МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности выборов в Белоруссии

МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности выборов в Белоруссии - РИА Новости, 29.01.2025

МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности выборов в Белоруссии

МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности президентских выборов в Белоруссии, заявив о недопустимости их проведения без наблюдателей от ОБСЕ, соответствующее РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:37:00+03:00

2025-01-29T19:37:00+03:00

2025-01-29T19:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. МИД Молдавии выразил сомнение в легитимности президентских выборов в Белоруссии, заявив о недопустимости их проведения без наблюдателей от ОБСЕ, соответствующее заявление в среду опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. "МИД подчеркивает, что отсутствие наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Белоруссии не позволяет дать им независимую оценку и противоречит демократическим стандартам. Молдавия поддерживает заявления ЕС по вопросам прозрачности выборов, прав человека и верховенства закона. В 2023 году Кишинев уже присоединился к европейской позиции о непризнании белорусских выборов 2020 года", - говорится в заявлении молдавского МИД. В ведомстве также отметили, что компетентные избирательные органы Молдавии не получали от Минска приглашений на участие в наблюдении за недавними президентскими выборами в Белоруссии. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Ранее Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах главы государства, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать, а сам Минск направил приглашение организации.

https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html

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в мире, белоруссия, молдавия, минск, александр лукашенко, кайя каллас, обсе, евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека