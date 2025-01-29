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Молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, заявили в оппозиции - РИА Новости, 29.01.2025
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17:00 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996161190.html
Молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, заявили в оппозиции
Молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, заявили в оппозиции - РИА Новости, 29.01.2025
Молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, заявили в оппозиции
Нынешние молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, они берут одни долги для погашения других, загоняя Молдавию в еще большую зависимость от внешних... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:00:00+03:00
2025-01-29T17:00:00+03:00
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канада
владимир головатюк
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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Нынешние молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, они берут одни долги для погашения других, загоняя Молдавию в еще большую зависимость от внешних партнеров, заявил в среду лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.Ранее экономический аналитик, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк заявил, что внешний государственный долг Молдавии в конце прошлого года впервые в истории превысил отметку в 4 миллиарда долларов. В числе основных кредиторов Молдавии он назвал, в частности, МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию, Европейский инвестбанк. По словам эксперта, в 2021 году власти Молдавии получили от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022 году - 861 миллион, в 2023 году - 942 миллиона, в 2024 году - уже более миллиарда долларов. "На кредитную иглу республику подсадили именно ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). С тех пор, как они захватили власть, они получили 3,15 миллиарда долларов. Из-за их преступной политики госдолг вырос аж на 82%. Иными словами, камень на шее наших детей стал едва ли не вдвое тяжелее… Тренд режима — брать в долг, чтобы гасить другие долги", - написал Лунгу. По его мнению, решение проблем по долгам через получение очередного займа или гранта от западных кураторов уже стало нездоровой тенденцией. "Вместо того, чтобы развивать собственные ресурсы и стимулировать внутреннюю экономику, власти предпочитают загонять страну в еще большую зависимость. Более того, серьезные вопросы вызывает то, насколько прозрачно расходуются эти средства", - подчеркнул Лунгу. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.
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молдавия, канада, владимир головатюк, мвф, еврокомиссия, в мире
Молдавия, Канада, Владимир Головатюк, МВФ, Еврокомиссия, В мире
Молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, заявили в оппозиции

Лидер "Шанса" Лунгу: молдавские власти посадили страну на кредитную иглу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель молдавской оппозиционной партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Нынешние молдавские власти посадили страну на кредитную иглу, они берут одни долги для погашения других, загоняя Молдавию в еще большую зависимость от внешних партнеров, заявил в среду лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
Ранее экономический аналитик, бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике Владимир Головатюк заявил, что внешний государственный долг Молдавии в конце прошлого года впервые в истории превысил отметку в 4 миллиарда долларов. В числе основных кредиторов Молдавии он назвал, в частности, МВФ, Еврокомиссию, правительство Канады, Агентство Франции по развитию, Европейский инвестбанк. По словам эксперта, в 2021 году власти Молдавии получили от внешних партнеров 344 миллиона долларов, в 2022 году - 861 миллион, в 2023 году - 942 миллиона, в 2024 году - уже более миллиарда долларов.
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"На кредитную иглу республику подсадили именно ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). С тех пор, как они захватили власть, они получили 3,15 миллиарда долларов. Из-за их преступной политики госдолг вырос аж на 82%. Иными словами, камень на шее наших детей стал едва ли не вдвое тяжелее… Тренд режима — брать в долг, чтобы гасить другие долги", - написал Лунгу.
По его мнению, решение проблем по долгам через получение очередного займа или гранта от западных кураторов уже стало нездоровой тенденцией. "Вместо того, чтобы развивать собственные ресурсы и стимулировать внутреннюю экономику, власти предпочитают загонять страну в еще большую зависимость. Более того, серьезные вопросы вызывает то, насколько прозрачно расходуются эти средства", - подчеркнул Лунгу.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. По прогнозам главы Нацбанка Молдавии Анки Драгу, инфляцию в этом году не удастся удержать в пределах 5%, ее показатель станет двузначным.
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