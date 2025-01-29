https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996108948.html

Премьер Молдавии подаст в суд на экс-депутата парламента

Премьер Молдавии подаст в суд на экс-депутата парламента - РИА Новости, 29.01.2025

Премьер Молдавии подаст в суд на экс-депутата парламента

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что подает в суд на экс-депутата парламента Александра Слусаря за ложное, по его словам, высказывание о том, что... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:16:00+03:00

2025-01-29T14:16:00+03:00

2025-01-29T14:18:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что подает в суд на экс-депутата парламента Александра Слусаря за ложное, по его словам, высказывание о том, что глава правительства регулярно встречается с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Ранее Слусарь в одном из телевизионных шоу заявил, будто бы Речан раз в месяц ездит в молдавское село Варница, где встречается с Красносельским, а также с главой приднестровского холдинга "Шериф" Виктором Гушаном. "Я публично потребовал от гражданина Слусаря опровергнуть ложную информацию, распространенную им в ходе телепередачи. Прошло 24 часа, а он не внес никаких исправлений. Поэтому я объявляю, что подаю на него в суд. Свобода мнения не означает преднамеренное и заказное распространение ложной или сфабрикованной информации. Те, кто намеренно лжет, пытаются манипулировать, ослабить доверие к правительству и отвлечь внимание от реальных проблем", — написал Речан на своей странице в соцсети Facebook*.Во вторник премьер на своей странице в соцсети требовал от Слусаря опровергнуть информацию. "Подчеркиваю - я никогда в жизни не встречал Гушана. У меня также не было никаких встреч с Красносельским после моего назначения премьер-министром. В то же время я публично и открыто заявил, что в этот период у меня была прямая связь с Красносельским — только по телефону. Я провожу подобные обсуждения только в исключительных ситуациях", - отмечалось в том сообщении. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html

https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995927523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия, дорин речан, вадим красносельский, газпром, украина