Премьер Молдавии подаст в суд на экс-депутата парламента
Речан подаст в суд на экс-депутата Слусаря из-за слов о встречах с главой ПМР
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что подает в суд на экс-депутата парламента Александра Слусаря за ложное, по его словам, высказывание о том, что глава правительства регулярно встречается с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Ранее Слусарь в одном из телевизионных шоу заявил, будто бы Речан раз в месяц ездит в молдавское село Варница, где встречается с Красносельским, а также с главой приднестровского холдинга "Шериф" Виктором Гушаном.
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"Я публично потребовал от гражданина Слусаря опровергнуть ложную информацию, распространенную им в ходе телепередачи. Прошло 24 часа, а он не внес никаких исправлений. Поэтому я объявляю, что подаю на него в суд. Свобода мнения не означает преднамеренное и заказное распространение ложной или сфабрикованной информации. Те, кто намеренно лжет, пытаются манипулировать, ослабить доверие к правительству и отвлечь внимание от реальных проблем", — написал Речан на своей странице в соцсети Facebook*.
Во вторник премьер на своей странице в соцсети требовал от Слусаря опровергнуть информацию. "Подчеркиваю - я никогда в жизни не встречал Гушана. У меня также не было никаких встреч с Красносельским после моего назначения премьер-министром. В то же время я публично и открыто заявил, что в этот период у меня была прямая связь с Красносельским — только по телефону. Я провожу подобные обсуждения только в исключительных ситуациях", - отмечалось в том сообщении.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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