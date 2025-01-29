https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996091605.html

Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО - РИА Новости, 29.01.2025

Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

Правительство Молдавии утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы, заявил премьер-министр Дорин Речан. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:04:00+03:00

2025-01-29T13:04:00+03:00

2025-01-29T13:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Правительство Молдавии утвердило программу индивидуального партнерства республики с НАТО на 2025-2028 годы, заявил премьер-министр Дорин Речан. "Программа партнерства с НАТО принята единогласно", - сказал Речан на заседании кабмина, прямая трансляция которого ведется на правительственной странице в соцсети Facebook*. В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией. "Республика Молдова внедряет евроатлантические стандарты в институты обороны и безопасности, укрепляет свой оборонный потенциал и повышает оперативную совместимость с партнерами и союзниками по НАТО… Расширяют сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности", - говорится в программе о ее стратегических целях. В документе между тем оговаривается, что двустороннее партнерство Молдавии с НАТО развивается на основе поддержки суверенитета и территориальной целостности и при полном уважении конституционного нейтралитета республики. "Власти Молдовы намерены реализовать данную программу для продвижения процесса реформирования и модернизации сектора безопасности и обороны в соответствии с новыми разработками и требованиями современной обстановки безопасности, повышения национальной устойчивости, развития необходимого потенциала для решения новых задач и укрепления безопасности... В то же время Республика Молдова полна решимости увеличить свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, на европейском континенте и на международной арене", - поясняется в документе. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20250129/evropa-1995974347.html

https://ria.ru/20250124/pmr-1995325026.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, сша, дорин речан, майя санду, нато