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На Украине мошенники предлагали "клиентам" уклониться от мобилизации - РИА Новости, 29.01.2025
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14:42 29.01.2025 (обновлено: 14:46 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996113205.html
На Украине мошенники предлагали "клиентам" уклониться от мобилизации
На Украине мошенники предлагали "клиентам" уклониться от мобилизации - РИА Новости, 29.01.2025
На Украине мошенники предлагали "клиентам" уклониться от мобилизации
Мошенники на Украине предлагали "клиентам" избежать призыва, встав на учет в "подконтрольном" военкомате, сообщает украинское госбюро расследований в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:42:00+03:00
2025-01-29T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники на Украине предлагали "клиентам" избежать призыва, встав на учет в "подконтрольном" военкомате, сообщает украинское госбюро расследований в Telegram-канале ведомства.&quot;Работники госбюро расследований заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации через якобы смену места жительства в одном из харьковских ТЦК (военкоматов - ред.). Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК&quot;, - говорится в сообщении.По данным следствия, документы заполняли без присутствия "клиента", в дальнейшем мужчинам выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу. Стоимость такой повестки составляла 70 тысяч гривен (более 1,6 тысячи долларов). Впоследствии был задержан посредник, которого организаторы сделки направили за вознаграждением от очередного уклониста. Уточняется, что задержанный также уклонялся от службы с помощью такой же схемы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994479400.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине мошенники предлагали "клиентам" уклониться от мобилизации

Мошенники в Харькове предлагали откосить, встав на учет в "нужном" военкомате

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники на Украине предлагали "клиентам" избежать призыва, встав на учет в "подконтрольном" военкомате, сообщает украинское госбюро расследований в Telegram-канале ведомства.
«

"Работники госбюро расследований заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации через якобы смену места жительства в одном из харьковских ТЦК (военкоматов - ред.). Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, документы заполняли без присутствия "клиента", в дальнейшем мужчинам выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу. Стоимость такой повестки составляла 70 тысяч гривен (более 1,6 тысячи долларов). Впоследствии был задержан посредник, которого организаторы сделки направили за вознаграждением от очередного уклониста. Уточняется, что задержанный также уклонялся от службы с помощью такой же схемы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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