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Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть - РИА Новости, 29.01.2025
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15:16 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/miro-1996120597.html
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть - РИА Новости, 29.01.2025
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть
Супруг блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые прокомментировал ее смерть с апреля 2024 года. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:16:00+03:00
2025-01-29T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Супруг блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые прокомментировал ее смерть с апреля 2024 года. &quot;Елена Мироненко. 24 июня 1981 — 20 апреля 2024... нет ничего, что я бы не отдал, чтобы спасти тебя. Свою жизнь. Но я не смог тебя спасти... Твое отсутствие лишило меня дыхания&quot;, — написал мужчина в соцсети Facebook*.Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, после смерти блогера в Белгородской области, откуда она родом, открыли наследственное дело. Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, которая есть в распоряжении агентства, 24 января 2025 года были внесены изменения в связи со смертью Миро. Лена Миро приобрела известность благодаря "Живому Журналу", где публиковала тексты на различные темы с 2010 года, в том числе блогер писала о шоу-бизнесе.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
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белгородская область, россия, сша, в мире
Белгородская область, Россия, США, В мире
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть

Супруг умершей в апреле 2024 года Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть

© Фото : Лена МироБлогер Лена Миро
Блогер Лена Миро - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Лена Миро
Блогер Лена Миро
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Супруг блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые прокомментировал ее смерть с апреля 2024 года.
«

"Елена Мироненко. 24 июня 1981 — 20 апреля 2024... нет ничего, что я бы не отдал, чтобы спасти тебя. Свою жизнь. Но я не смог тебя спасти... Твое отсутствие лишило меня дыхания", — написал мужчина в соцсети Facebook*.

Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, после смерти блогера в Белгородской области, откуда она родом, открыли наследственное дело. Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, которая есть в распоряжении агентства, 24 января 2025 года были внесены изменения в связи со смертью Миро.
Лена Миро приобрела известность благодаря "Живому Журналу", где публиковала тексты на различные темы с 2010 года, в том числе блогер писала о шоу-бизнесе.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
 
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