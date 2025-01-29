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Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть - РИА Новости, 29.01.2025
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть
Супруг блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые прокомментировал ее смерть с апреля 2024 года. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:16:00+03:00
2025-01-29T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Супруг блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые прокомментировал ее смерть с апреля 2024 года. "Елена Мироненко. 24 июня 1981 — 20 апреля 2024... нет ничего, что я бы не отдал, чтобы спасти тебя. Свою жизнь. Но я не смог тебя спасти... Твое отсутствие лишило меня дыхания", — написал мужчина в соцсети Facebook*.Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, после смерти блогера в Белгородской области, откуда она родом, открыли наследственное дело. Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, которая есть в распоряжении агентства, 24 января 2025 года были внесены изменения в связи со смертью Миро. Лена Миро приобрела известность благодаря "Живому Журналу", где публиковала тексты на различные темы с 2010 года, в том числе блогер писала о шоу-бизнесе.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, сша, в мире
Белгородская область, Россия, США, В мире
Супруг блогера Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть
Супруг умершей в апреле 2024 года Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть