https://ria.ru/20250129/mintrud-1996203752.html
Минтруд рассказал, сколько рабочих мест нужно будет заместить за пять лет
Минтруд рассказал, сколько рабочих мест нужно будет заместить за пять лет - РИА Новости, 29.01.2025
Минтруд рассказал, сколько рабочих мест нужно будет заместить за пять лет
Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:26:00+03:00
2025-01-29T20:26:00+03:00
2025-01-29T20:26:00+03:00
общество
россия
дмитрий платыгин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест", - сказал Платыгин во время заседания рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования. Он объяснил, что это количество состоит из новых рабочих мест и тех, которые потенциально будут открыты после ухода работников на пенсию при достижении пенсионного возраста. Основным источником кадров для замещения являются выпускники. По данным замминистра, наибольшая потребность по замещению сформировалась в обрабатывающей промышленности, для которой понадобится около 1,6 миллиона работников. Для образования и медицины будет необходимо заместить почти 1,7 миллиона рабочих мест.
https://ria.ru/20250122/mintrud-1994946471.html
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общество, россия, дмитрий платыгин
Общество, Россия, Дмитрий Платыгин
Минтруд рассказал, сколько рабочих мест нужно будет заместить за пять лет
Минтруд: за пять лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест