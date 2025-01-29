https://ria.ru/20250129/medvedev-1996090967.html

Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев

Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев - РИА Новости, 29.01.2025

Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев

Владимиру Зеленскому чрезвычайно опасно переизбираться, поэтому он будет продолжать врать, тянуть с переговорами, посылать 18-летних на войну, заявил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:56:00+03:00

2025-01-29T12:56:00+03:00

2025-01-29T12:56:00+03:00

россия

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994962430_0:267:3071:1994_1920x0_80_0_0_333f2f410f380c3a42980e502d5b4966.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимиру Зеленскому чрезвычайно опасно переизбираться, поэтому он будет продолжать врать, тянуть с переговорами, посылать 18-летних на войну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вчера президент (РФ) Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, как в настоящее время можно оценить возможность переговоров России и Украины, возможно ли их вести с Зеленским. Поэтому, по мнению Медведева, самоуправно находящееся у власти в настоящий момент лицо будет затягивать переговорный процесс. "Значит, этот растерянный персонаж в засаленной зеленой майке будет и дальше патологически врать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20250129/krizis-1996030880.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире