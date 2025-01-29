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Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев
Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев - РИА Новости, 29.01.2025
Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев
Владимиру Зеленскому чрезвычайно опасно переизбираться, поэтому он будет продолжать врать, тянуть с переговорами, посылать 18-летних на войну, заявил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:56:00+03:00
2025-01-29T12:56:00+03:00
2025-01-29T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимиру Зеленскому чрезвычайно опасно переизбираться, поэтому он будет продолжать врать, тянуть с переговорами, посылать 18-летних на войну, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Вчера президент (РФ) Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, как в настоящее время можно оценить возможность переговоров России и Украины, возможно ли их вести с Зеленским. Поэтому, по мнению Медведева, самоуправно находящееся у власти в настоящий момент лицо будет затягивать переговорный процесс. "Значит, этот растерянный персонаж в засаленной зеленой майке будет и дальше патологически врать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну", - добавил Медведев.
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россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, В мире
Зеленскому опасно переизбираться, заявил Медведев
Медведев: Зеленскому опасно переизбираться, он будет тянуть с переговорами