https://ria.ru/20250129/mazut-1996218973.html

В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута

В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута - РИА Новости, 29.01.2025

В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута

Специалисты протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута на дне и в толще воды в Черном море, что позволит не привлекать водолазов, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T23:14:00+03:00

2025-01-29T23:14:00+03:00

2025-01-29T23:14:00+03:00

черное море

краснодарский край

керченский пролив

агентство стратегических инициатив (аси)

севастопольский государственный университет

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Специалисты протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута на дне и в толще воды в Черном море, что позволит не привлекать водолазов, сообщили в администрации Краснодарского края. Агентство стратегических инициатив (АСИ) на заседании вместе с краевыми властями представило проекты по ликвидации ЧС на Черноморском побережье. "В ближайшие дни будет протестирован необитаемый подводный аппарат для обнаружения мазута на дне и в толще воды "Херсонес", разработка Севастопольского государственного университета. Аппарат предназначен для работы в прибрежных акваториях с целью проведения исследовательских и манипуляционных миссий, позволит обнаружить мазутные линзы на дне без привлечения водолазов", - говорится в сообщении. Кроме того, выполнить космомониторинг территории, который определит динамику распространения загрязнения мазута и поможет наблюдать за экологической обстановкой в акватории, также готово предприятие "СР Дата", добавляют власти. По данным властей, в целом было представлено 13 разработок. Они касались обнаружения мазута и его последующего удаления из толщи воды, эффективных способов сбора мазута на побережье, технологий очистки и утилизации загрязненного грунта, восстановления природной экосистемы региона. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html

https://ria.ru/20250126/rostov-1995569747.html

черное море

краснодарский край

керченский пролив

россия

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черное море, краснодарский край, керченский пролив, агентство стратегических инициатив (аси), севастопольский государственный университет, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия