https://ria.ru/20250129/mazut-1996218973.html
В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута
В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута - РИА Новости, 29.01.2025
В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута
Специалисты протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута на дне и в толще воды в Черном море, что позволит не привлекать водолазов, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T23:14:00+03:00
2025-01-29T23:14:00+03:00
2025-01-29T23:14:00+03:00
черное море
краснодарский край
керченский пролив
агентство стратегических инициатив (аси)
севастопольский государственный университет
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Специалисты протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута на дне и в толще воды в Черном море, что позволит не привлекать водолазов, сообщили в администрации Краснодарского края. Агентство стратегических инициатив (АСИ) на заседании вместе с краевыми властями представило проекты по ликвидации ЧС на Черноморском побережье. "В ближайшие дни будет протестирован необитаемый подводный аппарат для обнаружения мазута на дне и в толще воды "Херсонес", разработка Севастопольского государственного университета. Аппарат предназначен для работы в прибрежных акваториях с целью проведения исследовательских и манипуляционных миссий, позволит обнаружить мазутные линзы на дне без привлечения водолазов", - говорится в сообщении. Кроме того, выполнить космомониторинг территории, который определит динамику распространения загрязнения мазута и поможет наблюдать за экологической обстановкой в акватории, также готово предприятие "СР Дата", добавляют власти. По данным властей, в целом было представлено 13 разработок. Они касались обнаружения мазута и его последующего удаления из толщи воды, эффективных способов сбора мазута на побережье, технологий очистки и утилизации загрязненного грунта, восстановления природной экосистемы региона. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
https://ria.ru/20250126/rostov-1995569747.html
черное море
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черное море, краснодарский край, керченский пролив, агентство стратегических инициатив (аси), севастопольский государственный университет, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Черное море, Краснодарский край, Керченский пролив, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Севастопольский государственный университет, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
В Черном море протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута
Специалисты протестируют подводный аппарат для обнаружения мазута в Черном море