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В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от мазута - РИА Новости, 29.01.2025
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15:57 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от мазута
В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от мазута - РИА Новости, 29.01.2025
В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от мазута
Специалисты выкопали 7,5 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы от выбросов мазута, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:57:00+03:00
2025-01-29T15:57:00+03:00
происшествия
анапа
севастополь
веселовка
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Специалисты выкопали 7,5 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани. "Готовы 7,5 километра защитных сооружений, чтобы сберечь пляжи Анапы от шторма и выбросов мазута", - говорится в сообщении. Уточняется, что экскаваторы сначала делают ров около 1 метра глубиной, рядом насыпают вал высотой около 2 метров. Перед рвом укладывают полипропиленовую сеть шириной около 3 метров, она будет задерживать фракции мазута, которые выбросит море. Также поэтапно создание защиты от шторма стартует на других территориях. Ров с заградительным валом делают на всем протяжении от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района, добавляют власти. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html
https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html
анапа
севастополь
веселовка
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происшествия, анапа, севастополь, веселовка, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Севастополь, Веселовка, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от мазута

В Анапе выкопали 7,5 километра защитных сооружений для защиты от выбросов мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Специалисты выкопали 7,5 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
"Готовы 7,5 километра защитных сооружений, чтобы сберечь пляжи Анапы от шторма и выбросов мазута", - говорится в сообщении.
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Анапе запустили установку, просеивающую песок с мазутом
21 января, 10:21
Уточняется, что экскаваторы сначала делают ров около 1 метра глубиной, рядом насыпают вал высотой около 2 метров. Перед рвом укладывают полипропиленовую сеть шириной около 3 метров, она будет задерживать фракции мазута, которые выбросит море.
Также поэтапно создание защиты от шторма стартует на других территориях. Ров с заградительным валом делают на всем протяжении от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района, добавляют власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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16 января, 20:55
 
ПроисшествияАнапаСевастопольВеселовкаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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