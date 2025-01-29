Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:47 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/matkapital-1996062698.html
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал - РИА Новости, 29.01.2025
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал
Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:47:00+03:00
2025-01-29T10:47:00+03:00
хабаровский край
материнский капитал
нацпроекты
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194783_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_26489561d55e8c56b10399844e5d2106.jpg
ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство региона. В Хабаровском крае завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", который в 2019 году был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. "Важная мера поддержки в рамках нацпроекта – региональный маткапитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи", - сообщает правительство региона. По данным краевого правительства, с начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка - 19 160 семей. Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Они могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регпроекта проведено 7729 процедур ЭКО. "В 2024 году завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". На смену с 2025 года вводятся новые региональные проекты – "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", основная цель которых – создание условий для всестороннего развития семей", - разъясняет министерство социальной защиты края. По новым региональным проектам для семей предоставляются меры поддержки. По регпроекту "Поддержка семьи" – это единовременная выплата на первого ребенка и региональный маткапитал на второго ребенка, а по регпроекту "Многодетная семья" – государственная социальная помощь на основании соцконтракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям.
https://ria.ru/20250121/rubli-1994812812.html
https://ria.ru/20241220/natsproekt-1990312156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194783_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_cab0c831c788e073af6b0f7276771a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
материнский капитал, нацпроекты, демография
Хабаровский край, Материнский капитал, Нацпроекты, Демография
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал

Почти 20 тысяч хабаровских семей получили маткапитал по нацпроекту "Демография"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Женщина с детской коляской в парке
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство региона.
В Хабаровском крае завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", который в 2019 году был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей
21 января, 15:01
"Важная мера поддержки в рамках нацпроекта – региональный маткапитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи", - сообщает правительство региона.
По данным краевого правительства, с начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка - 19 160 семей.
Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Они могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регпроекта проведено 7729 процедур ЭКО.
"В 2024 году завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". На смену с 2025 года вводятся новые региональные проекты – "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", основная цель которых – создание условий для всестороннего развития семей", - разъясняет министерство социальной защиты края.
По новым региональным проектам для семей предоставляются меры поддержки. По регпроекту "Поддержка семьи" – это единовременная выплата на первого ребенка и региональный маткапитал на второго ребенка, а по регпроекту "Многодетная семья" – государственная социальная помощь на основании соцконтракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям.
Хабаровский край активно участвует в реализации 14 президентских национальных проектов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хабаровский край участвует в реализации 14 президентских нацпроектов
20 декабря 2024, 08:37
 
Хабаровский крайМатеринский капиталНацпроектыДемография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала