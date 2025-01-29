https://ria.ru/20250129/matkapital-1996062698.html

В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал

В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал - РИА Новости, 29.01.2025

В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал

Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T10:47:00+03:00

2025-01-29T10:47:00+03:00

2025-01-29T10:47:00+03:00

хабаровский край

материнский капитал

нацпроекты

демография

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ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство региона. В Хабаровском крае завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", который в 2019 году был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. "Важная мера поддержки в рамках нацпроекта – региональный маткапитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи", - сообщает правительство региона. По данным краевого правительства, с начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка - 19 160 семей. Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Они могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регпроекта проведено 7729 процедур ЭКО. "В 2024 году завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". На смену с 2025 года вводятся новые региональные проекты – "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", основная цель которых – создание условий для всестороннего развития семей", - разъясняет министерство социальной защиты края. По новым региональным проектам для семей предоставляются меры поддержки. По регпроекту "Поддержка семьи" – это единовременная выплата на первого ребенка и региональный маткапитал на второго ребенка, а по регпроекту "Многодетная семья" – государственная социальная помощь на основании соцконтракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям.

https://ria.ru/20250121/rubli-1994812812.html

https://ria.ru/20241220/natsproekt-1990312156.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

материнский капитал, нацпроекты, демография