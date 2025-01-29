https://ria.ru/20250129/matkapital-1996062698.html
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал - РИА Новости, 29.01.2025
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал
Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:47:00+03:00
2025-01-29T10:47:00+03:00
2025-01-29T10:47:00+03:00
хабаровский край
материнский капитал
нацпроекты
демография
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ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство региона. В Хабаровском крае завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", который в 2019 году был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. "Важная мера поддержки в рамках нацпроекта – региональный маткапитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи", - сообщает правительство региона. По данным краевого правительства, с начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка - 19 160 семей. Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Они могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регпроекта проведено 7729 процедур ЭКО. "В 2024 году завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". На смену с 2025 года вводятся новые региональные проекты – "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", основная цель которых – создание условий для всестороннего развития семей", - разъясняет министерство социальной защиты края. По новым региональным проектам для семей предоставляются меры поддержки. По регпроекту "Поддержка семьи" – это единовременная выплата на первого ребенка и региональный маткапитал на второго ребенка, а по регпроекту "Многодетная семья" – государственная социальная помощь на основании соцконтракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям.
https://ria.ru/20250121/rubli-1994812812.html
https://ria.ru/20241220/natsproekt-1990312156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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материнский капитал, нацпроекты, демография
Хабаровский край, Материнский капитал, Нацпроекты, Демография
В Хабаровском крае почти 20 тысяч семей получили региональный маткапитал
Почти 20 тысяч хабаровских семей получили маткапитал по нацпроекту "Демография"
ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Почти 20 тысяч семей в Хабаровском крае за шесть лет получили региональный материнский капитал по национальному проекту "Демография", сообщает правительство региона.
В Хабаровском крае
завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", который в 2019 году был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Важная мера поддержки в рамках нацпроекта – региональный маткапитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 19 946 семей. При этом средствами распорядились 10 592 семьи", - сообщает правительство региона.
По данным краевого правительства, с начала 2019 года ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 59 546 семей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка - 19 160 семей.
Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Они могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала реализации регпроекта проведено 7729 процедур ЭКО.
"В 2024 году завершилась реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография". На смену с 2025 года вводятся новые региональные проекты – "Поддержка семьи" и "Многодетная семья" национального проекта "Семья", основная цель которых – создание условий для всестороннего развития семей", - разъясняет министерство социальной защиты края.
По новым региональным проектам для семей предоставляются меры поддержки. По регпроекту "Поддержка семьи" – это единовременная выплата на первого ребенка и региональный маткапитал на второго ребенка, а по регпроекту "Многодетная семья" – государственная социальная помощь на основании соцконтракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям.