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В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 29.01.2025
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20:58 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mask-1996206749.html
В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира
В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 29.01.2025
В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира
Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:58:00+03:00
2025-01-29T20:58:00+03:00
словения
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
илон маск
европарламент
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - написал Гримс в соцсети X, поблагодарив тех, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска. Евродепутат опубликовал электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, в котором указывается, что предложение о выдвижении было принято. Кандидатуру Маска выдвигали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен, заявив о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994823984.html
https://ria.ru/20241127/tramp-1985988117.html
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словения, хиросима (префектура), нагасаки (город), илон маск, европарламент, в мире
Словения, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Илон Маск, Европарламент, В мире
В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира

Евродепутат Гримс предложил номинировать Маска на Нобелевскую премию мира

© AP Photo / Pool/Britta Pedersen Илон Маск
 Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Илон Маск
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира.
«
"Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - написал Гримс в соцсети X, поблагодарив тех, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска.
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Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
21 января, 15:33
Евродепутат опубликовал электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, в котором указывается, что предложение о выдвижении было принято.
Кандидатуру Маска выдвигали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен, заявив о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире".
Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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СловенияХиросима (префектура)Нагасаки (город)Илон МаскЕвропарламентВ мире
 
 
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