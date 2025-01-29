https://ria.ru/20250129/mask-1996206749.html

В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира

В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 29.01.2025

В Европарламенте предложили номинировать Маска на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:58:00+03:00

2025-01-29T20:58:00+03:00

2025-01-29T20:58:00+03:00

словения

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

илон маск

европарламент

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - написал Гримс в соцсети X, поблагодарив тех, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска. Евродепутат опубликовал электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, в котором указывается, что предложение о выдвижении было принято. Кандидатуру Маска выдвигали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен, заявив о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994823984.html

https://ria.ru/20241127/tramp-1985988117.html

словения

хиросима (префектура)

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словения, хиросима (префектура), нагасаки (город), илон маск, европарламент, в мире