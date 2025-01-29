Рейтинг@Mail.ru
Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 29.01.2025 (обновлено: 18:31 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/mask-1996185080.html
Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США
Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США - РИА Новости, 29.01.2025
Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск выступил за увольнение судей,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:29:00+03:00
2025-01-29T18:31:00+03:00
в мире
сша
чикаго
венесуэла
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск выступил за увольнение судей, препятствующих депортации мигрантов из страны в сообщении в соцсети X.. В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. &quot;Если ни одного судью никогда не сместят с должности вне зависимости от того, насколько несправедливы его решения, наша правовая система в корне разрушена. Это должно произойти (снятие судей с должности - ред.) &quot;, - написал Маск.Таким образом он прокомментировал пост одного пользователя соцсети с новостью от телеканала ABC. Согласно телеканалу, один судья из Чикаго намерен отпустить на свободу нелегального "мигранта-преступника" из Венесуэлы, задержанного иммиграционной и таможенной полицией США. Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.
https://ria.ru/20250128/mask-1995808105.html
https://ria.ru/20250126/mask-1995533178.html
сша
чикаго
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чикаго, венесуэла, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Чикаго, Венесуэла, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США

Маск выступил за отставку судей, препятствующих депортации мигрантов из США

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск выступил за увольнение судей, препятствующих депортации мигрантов из страны в сообщении в соцсети X..
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Маск выступил с пугающим предупреждением для человечества
28 января, 00:44
«

"Если ни одного судью никогда не сместят с должности вне зависимости от того, насколько несправедливы его решения, наша правовая система в корне разрушена. Это должно произойти (снятие судей с должности - ред.) ", - написал Маск.

Таким образом он прокомментировал пост одного пользователя соцсети с новостью от телеканала ABC. Согласно телеканалу, один судья из Чикаго намерен отпустить на свободу нелегального "мигранта-преступника" из Венесуэлы, задержанного иммиграционной и таможенной полицией США.
Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Маск предложил переименовать Ла-Манш
26 января, 11:48
 
В миреСШАЧикагоВенесуэлаДональд ТрампИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала