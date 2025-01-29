Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США
Маск выступил за отставку судей, препятствующих депортации мигрантов из США
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск выступил за увольнение судей, препятствующих депортации мигрантов из страны в сообщении в соцсети X..
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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"Если ни одного судью никогда не сместят с должности вне зависимости от того, насколько несправедливы его решения, наша правовая система в корне разрушена. Это должно произойти (снятие судей с должности - ред.) ", - написал Маск.
Таким образом он прокомментировал пост одного пользователя соцсети с новостью от телеканала ABC. Согласно телеканалу, один судья из Чикаго намерен отпустить на свободу нелегального "мигранта-преступника" из Венесуэлы, задержанного иммиграционной и таможенной полицией США.
Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.
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