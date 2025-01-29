https://ria.ru/20250129/mask-1996185080.html

Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США

Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США - РИА Новости, 29.01.2025

Маск предложил уволить судей, препятствующих депортации мигрантов из США

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск выступил за увольнение судей,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:29:00+03:00

2025-01-29T18:29:00+03:00

2025-01-29T18:31:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск выступил за увольнение судей, препятствующих депортации мигрантов из страны в сообщении в соцсети X.. В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. "Если ни одного судью никогда не сместят с должности вне зависимости от того, насколько несправедливы его решения, наша правовая система в корне разрушена. Это должно произойти (снятие судей с должности - ред.) ", - написал Маск.Таким образом он прокомментировал пост одного пользователя соцсети с новостью от телеканала ABC. Согласно телеканалу, один судья из Чикаго намерен отпустить на свободу нелегального "мигранта-преступника" из Венесуэлы, задержанного иммиграционной и таможенной полицией США. Ранее Трамп также приказал ограничить право на получение гражданства по рождению и выдавать его только детям, хотя бы один из родителей которых находится в США законно и на постоянной основе. Штаты оспорили подобный подход, настаивая, что он противоречит соответствующей поправке к конституции, принятой после Гражданской войны, которая ограничений не устанавливает. Суд в Сиэтле указ Трампа уже заблокировал. Сам Трамп заявлял, что поправка касалась детей рабов, а теперь не имеет прежнего смысла.

https://ria.ru/20250128/mask-1995808105.html

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чикаго

венесуэла

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в мире, сша, чикаго, венесуэла, дональд трамп, илон маск