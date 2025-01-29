https://ria.ru/20250129/mask-1996029897.html

Департамент Маска раскрыл, сколько денег экономит для правительства США

Департамент Маска раскрыл, сколько денег экономит для правительства США - РИА Новости, 29.01.2025

Департамент Маска раскрыл, сколько денег экономит для правительства США

Недавно созданный департамент по достижению государственной эффективности США (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском заявил на странице в соцсети X, что... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T04:58:00+03:00

2025-01-29T04:58:00+03:00

2025-01-29T05:56:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Недавно созданный департамент по достижению государственной эффективности США (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском заявил на странице в соцсети X, что уже экономит для федерального правительства Соединенных Штатов около миллиарда долларов в день. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. "DOGE экономит федеральному правительству приблизительно миллиард долларов в день... Хорошее начало, но надо увеличить эту цифру до более чем трех миллиардов долларов", - говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что этот результат был достигнут главным образом за счет прекращения найма сотрудников на "необязательные должности", сворачивания программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве и прекращения "неправомерных выплат" иностранным организациям. Ранее Трамп отменил в американском правительстве политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI. По данным телеканала CNN, DOGE станет частью исполнительной власти США. По информации Intercept, против DOGE подали три судебных иска еще до окончания инаугурации Трампа. Департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете. Утверждается, что он был создан незаконно. Суд, согласно запросу истцов, должен потребовать от DOGE соблюдать требования прозрачности, этики, хранения записей, а также равенства. Кроме того, правозащитники считают, что у департамента должен быть устав.

https://ria.ru/20241113/mask-1983422825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами