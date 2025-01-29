https://ria.ru/20250129/markaryan-1996106882.html
Против блогера Маркаряна могут возбудить уголовное дело
Против блогера Маркаряна могут возбудить уголовное дело - РИА Новости, 29.01.2025
Против блогера Маркаряна могут возбудить уголовное дело
Против блогера Арсена Маркаряна могут возбудить уголовное дело за призывы к терроризму, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:08:00+03:00
2025-01-29T14:08:00+03:00
2025-01-29T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Против блогера Арсена Маркаряна могут возбудить уголовное дело за призывы к терроризму, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы <...> выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, с такими же заявлениями Маркарян выступил в прямом эфире другого канала на этом же видеохостинге.Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании блогера по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".Маркарян — инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми и мизогинными высказываниями.
https://ria.ru/20250128/shabutdinov-1995965620.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Против блогера Маркаряна могут возбудить уголовное дело
Против блогера Маркаряна могут возбудить уголовное дело за призывы к терроризму
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Против блогера Арсена Маркаряна могут возбудить уголовное дело за призывы к терроризму, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы <...> выявила видеоролик, содержащий интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, с такими же заявлениями Маркарян выступил в прямом эфире другого канала на этом же видеохостинге.
Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании блогера по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Маркарян — инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми и мизогинными высказываниями.