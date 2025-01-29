https://ria.ru/20250129/mandariny-1996027734.html

Врач рассказала, чем опасны мандарины

Врач рассказала, чем опасны мандарины - РИА Новости, 29.01.2025

Врач рассказала, чем опасны мандарины

Излишнее употребление мандаринов стимулирует выработку инсулина и приводит к набору веса, а потребление фруктов в качестве десерта стимулирует процессы брожения РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:49:00+03:00

2025-01-29T03:49:00+03:00

2025-01-29T03:49:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Излишнее употребление мандаринов стимулирует выработку инсулина и приводит к набору веса, а потребление фруктов в качестве десерта стимулирует процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцирует вздутие, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова. "Даже самый полезный продукт может оказаться вредным в чрезмерных количествах. Мандарины содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и человек набирает вес", - сказала Дельманова. Также врач порекомендовала не выбирать мандарины в качестве десерта: они запускают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцируют вздутие. По ее словам, эти фрукты плохо сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы. Кроме того, цитрусовые, как и большинство других фруктов, повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином. "Однако, если есть мандарины в разумных количествах, они приносят только пользу", - подчеркнула Дельманова. Мандарин - один из самых богатых полезными веществами фруктов. В нем содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты, благодаря которым витамин С дольше сохраняет свою активность.

https://ria.ru/20241227/mandariny-1915165218.html

https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)