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Врач рассказала, чем опасны мандарины - РИА Новости, 29.01.2025
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03:49 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mandariny-1996027734.html
Врач рассказала, чем опасны мандарины
Врач рассказала, чем опасны мандарины - РИА Новости, 29.01.2025
Врач рассказала, чем опасны мандарины
Излишнее употребление мандаринов стимулирует выработку инсулина и приводит к набору веса, а потребление фруктов в качестве десерта стимулирует процессы брожения РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:49:00+03:00
2025-01-29T03:49:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Излишнее употребление мандаринов стимулирует выработку инсулина и приводит к набору веса, а потребление фруктов в качестве десерта стимулирует процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцирует вздутие, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова. "Даже самый полезный продукт может оказаться вредным в чрезмерных количествах. Мандарины содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и человек набирает вес", - сказала Дельманова. Также врач порекомендовала не выбирать мандарины в качестве десерта: они запускают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцируют вздутие. По ее словам, эти фрукты плохо сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы. Кроме того, цитрусовые, как и большинство других фруктов, повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином. "Однако, если есть мандарины в разумных количествах, они приносят только пользу", - подчеркнула Дельманова. Мандарин - один из самых богатых полезными веществами фруктов. В нем содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты, благодаря которым витамин С дольше сохраняет свою активность.
https://ria.ru/20241227/mandariny-1915165218.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, чем опасны мандарины

Терапевт Дельманова: чрезмерное употребление мандаринов приводит к набору веса

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Излишнее употребление мандаринов стимулирует выработку инсулина и приводит к набору веса, а потребление фруктов в качестве десерта стимулирует процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцирует вздутие, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Сабина Дельманова.
"Даже самый полезный продукт может оказаться вредным в чрезмерных количествах. Мандарины содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, инсулин нарушает расщепление жира, и человек набирает вес", - сказала Дельманова.
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Также врач порекомендовала не выбирать мандарины в качестве десерта: они запускают процессы брожения в желудочно-кишечном тракте и провоцируют вздутие. По ее словам, эти фрукты плохо сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы. Кроме того, цитрусовые, как и большинство других фруктов, повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином.
"Однако, если есть мандарины в разумных количествах, они приносят только пользу", - подчеркнула Дельманова.
Мандарин - один из самых богатых полезными веществами фруктов. В нем содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты, благодаря которым витамин С дольше сохраняет свою активность.
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