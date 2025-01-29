https://ria.ru/20250129/madrid-1996115948.html
Таксисты устроили акцию протеста в Мадриде
Таксисты устроили акцию протеста в Мадриде - РИА Новости, 29.01.2025
Таксисты устроили акцию протеста в Мадриде
Водители такси устроили массовую акцию протеста из-за повышения стоимости страховки, покрывающую их деятельность, на 300%, передает в среду профессиональная... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:05:00+03:00
2025-01-29T15:05:00+03:00
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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Водители такси устроили массовую акцию протеста из-за повышения стоимости страховки, покрывающую их деятельность, на 300%, передает в среду профессиональная ассоциация Elite Taxi Barcelona. "Таксисты митингуют в аэропорту (Барселоны - ред.) "Эль-Прат" в знак протеста против повышения стоимости страховки на 300%", - говорится в сообщении в социальной сети X. Согласно ассоциации, сектор такси страдает от серьезной проблемы со страховыми компаниями, которые "намеренно и сознательно договорились между собой о повышении цен на наши полисы для такси". Кроме того, протестующие выступают против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок в лице таких компаний, как Uber, Cabify и Bolt. Таксисты из Мадрида поддержали своих коллег из Барселоны. Так, ассоциация Taxi Project заявила, что "в Мадриде начинается демонстрация против злоупотреблений в сфере страхования". Протест в столице продлится с 11:00 (13:00 мск) до 14:00 (16:00 мск).
https://ria.ru/20241226/taksi-1991349704.html
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в мире, барселона (город), мадрид, uber, cabify
В мире, Барселона (город), Мадрид, Uber, Cabify
Таксисты устроили акцию протеста в Мадриде
В Мадриде таксисты устроили массовую акцию протеста из-за стоимости страховки