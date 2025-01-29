https://ria.ru/20250129/lolita-1996144985.html

Лолита готовит обращение в Следственный Комитет

Лолита готовит обращение в Следственный Комитет - РИА Новости, 29.01.2025

Лолита готовит обращение в Следственный Комитет

Певица Лолита сообщила РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:30:00+03:00

2025-01-29T16:30:00+03:00

2025-01-29T16:30:00+03:00

россия

кемерово

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Певица Лолита сообщила РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее Лолита сообщила об отмене концерта в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, концерт в Новокузнецке под угрозой срыва. Мероприятия были запланированы на 15 февраля в Новокузнецке и на 17 февраля в Кемерово, следует из данных афиши. "Мы пока все собираем, много всего получается. Иногда кажется, что это нелюди… Они еще и препятствуют возврату денег за билеты зрителям. Но мы должны это выдержать", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли она готовит обращение в СК РФ. Певица предоставила РИА Новости скриншоты сообщений общественников, которые они рассылают в соцсетях. В своих высказываниях они оскорбляют артистку, называют ее концерты "шабашами". "Во многих городах благодаря общественному мнению и неравнодушным гражданам ее концерты были отменены. Наша задача – противостоять, времени остается немного, поэтому запускаем меры по информационному реагированию", - говорится в этих сообщениях.

https://ria.ru/20250126/sochi-1995599100.html

https://ria.ru/20241130/obyski-1986664105.html

россия

кемерово

новокузнецк

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россия, кемерово, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия