https://ria.ru/20250129/lolita-1996144985.html
Лолита готовит обращение в Следственный Комитет
Лолита готовит обращение в Следственный Комитет - РИА Новости, 29.01.2025
Лолита готовит обращение в Следственный Комитет
Певица Лолита сообщила РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:30:00+03:00
2025-01-29T16:30:00+03:00
2025-01-29T16:30:00+03:00
россия
кемерово
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Певица Лолита сообщила РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее Лолита сообщила об отмене концерта в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, концерт в Новокузнецке под угрозой срыва. Мероприятия были запланированы на 15 февраля в Новокузнецке и на 17 февраля в Кемерово, следует из данных афиши. "Мы пока все собираем, много всего получается. Иногда кажется, что это нелюди… Они еще и препятствуют возврату денег за билеты зрителям. Но мы должны это выдержать", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли она готовит обращение в СК РФ. Певица предоставила РИА Новости скриншоты сообщений общественников, которые они рассылают в соцсетях. В своих высказываниях они оскорбляют артистку, называют ее концерты "шабашами". "Во многих городах благодаря общественному мнению и неравнодушным гражданам ее концерты были отменены. Наша задача – противостоять, времени остается немного, поэтому запускаем меры по информационному реагированию", - говорится в этих сообщениях.
https://ria.ru/20250126/sochi-1995599100.html
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россия, кемерово, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Кемерово, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Лолита готовит обращение в Следственный Комитет
Лолита готовит обращение в СК РФ на общественников, препятствующих ее концертам