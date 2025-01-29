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В Калужской области рассказали о погибших от рук черного лесоруба

В Калужской области рассказали о погибших от рук черного лесоруба - РИА Новости, 29.01.2025

В Калужской области рассказали о погибших от рук черного лесоруба

Троими погибшими от рук черного лесоруба в Калужской области оказались заместитель директора, водитель и лесник ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", рассказал РИА РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:57:00+03:00

2025-01-29T16:57:00+03:00

2025-01-29T16:57:00+03:00

происшествия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

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БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Троими погибшими от рук черного лесоруба в Калужской области оказались заместитель директора, водитель и лесник ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", рассказал РИА Новости директор учреждения Алексей Ивчин. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости. "Заместитель директора, Агеев Алексей Анатольевич, погиб. Водитель автомобиля — Богачев Геннадий Иванович. И лесник — Чугунов Виктор Александрович", - сказал Ивчин. Он добавил, что о состоянии двоих заложников у него нет информации. По его словам, пострадавших увезла машина скорой помощи.

https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html

калужская область

куйбышевский район

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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша