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Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу - РИА Новости, 29.01.2025
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу
Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:39:00+03:00
2025-01-29T15:39:00+03:00
2025-01-29T15:40:00+03:00
происшествия
калужская область
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. По данным властей Калужской области и правоохранителей, в среду сотрудники лесничества на "Газели" приехали к месту незаконной рубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Там их в заложники взял подозреваемый: троих застрелил, двоих отпустил, после чего покончил с собой. Тела убитых он сжег в их служебном авто. "В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250129/delo-1996097259.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу
Убившему трех лесничих лесорубу посмертно проведут психиатрическую экспертизу