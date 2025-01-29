https://ria.ru/20250129/lesorub-1996126416.html

Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу

Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу - РИА Новости, 29.01.2025

Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу

Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:39:00+03:00

2025-01-29T15:39:00+03:00

2025-01-29T15:40:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. По данным властей Калужской области и правоохранителей, в среду сотрудники лесничества на "Газели" приехали к месту незаконной рубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Там их в заложники взял подозреваемый: троих застрелил, двоих отпустил, после чего покончил с собой. Тела убитых он сжег в их служебном авто. "В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250129/delo-1996097259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, россия