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Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу - РИА Новости, 29.01.2025
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15:39 29.01.2025 (обновлено: 15:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/lesorub-1996126416.html
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу - РИА Новости, 29.01.2025
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу
Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:39:00+03:00
2025-01-29T15:40:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. По данным властей Калужской области и правоохранителей, в среду сотрудники лесничества на "Газели" приехали к месту незаконной рубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Там их в заложники взял подозреваемый: троих застрелил, двоих отпустил, после чего покончил с собой. Тела убитых он сжег в их служебном авто. "В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250129/delo-1996097259.html
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происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
Застрелившему калужских лесничих лесорубу посмертно проведут экспертизу

Убившему трех лесничих лесорубу посмертно проведут психиатрическую экспертизу

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Черному лесорубу, застрелившему трех лесничих в Калужской области, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
По данным властей Калужской области и правоохранителей, в среду сотрудники лесничества на "Газели" приехали к месту незаконной рубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Там их в заложники взял подозреваемый: троих застрелил, двоих отпустил, после чего покончил с собой. Тела убитых он сжег в их служебном авто.
"В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза", - сказали в ведомстве.
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