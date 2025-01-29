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Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела - РИА Новости, 29.01.2025
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13:44 29.01.2025 (обновлено: 15:42 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html
Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела
Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела - РИА Новости, 29.01.2025
Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела
Застреливший трех лесничих в Калужской области после убийства сжег их тела в служебном автомобиле, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:44:00+03:00
2025-01-29T15:42:00+03:00
происшествия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Застреливший трех лесничих в Калужской области после убийства сжег их тела в служебном автомобиле, сообщила прокуратура региона. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. "Предварительно установлено, что накануне сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в д. Усохи. Предположительно, подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Там также отмечается, что в ходе тушения горящей "Газели" обнаружено три тела с признаками насильственной смерти.
https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html
калужская область
куйбышевский район
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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Куйбышевский район, Владислав Шапша
Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела

Застреливший трех лесничих под Калугой сжег их тела в служебном автомобиле

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Застреливший трех лесничих в Калужской области после убийства сжег их тела в служебном автомобиле, сообщила прокуратура региона.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района.
"Предварительно установлено, что накануне сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в д. Усохи. Предположительно, подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Там также отмечается, что в ходе тушения горящей "Газели" обнаружено три тела с признаками насильственной смерти.
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ПроисшествияКалужская областьКуйбышевский районВладислав Шапша
 
 
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