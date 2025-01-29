https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html

Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела

Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела - РИА Новости, 29.01.2025

Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела

Застреливший трех лесничих в Калужской области после убийства сжег их тела в служебном автомобиле, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:44:00+03:00

2025-01-29T13:44:00+03:00

2025-01-29T15:42:00+03:00

происшествия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Застреливший трех лесничих в Калужской области после убийства сжег их тела в служебном автомобиле, сообщила прокуратура региона. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. "Предварительно установлено, что накануне сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Для установления обстоятельств произошедшего 29 января они на служебном автомобиле "Газель" выехали в д. Усохи. Предположительно, подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Там также отмечается, что в ходе тушения горящей "Газели" обнаружено три тела с признаками насильственной смерти.

https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html

калужская область

куйбышевский район

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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша