Мужчина, застреливший лесничих в Усохи, ранее не попадался на вырубке леса
Застреливший лесничих в калужской Усохи не попадался на незаконной вырубке леса
© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Застреливший троих лесничих житель Калужской области ранее не попадался на незаконной вырубке леса, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Ивчин.
Мужчина захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом и себя. По данным прокуратуры, сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" была выявлена незаконная рубка лесных насаждений, и они выехали в район деревни Усохи для установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке местный житель. Возбуждено уголовное дело.
"Нет. Ранее, в ближайшие 5-10 лет на памяти нет", - ответил Ивчин на вопрос, попадался ли ранее мужчина на вырубке леса.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.