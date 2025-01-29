https://ria.ru/20250129/les-1996179189.html

Мужчина, застреливший лесничих в Усохи, ранее не попадался на вырубке леса

Мужчина, застреливший лесничих в Усохи, ранее не попадался на вырубке леса - РИА Новости, 29.01.2025

Мужчина, застреливший лесничих в Усохи, ранее не попадался на вырубке леса

Застреливший троих лесничих житель Калужской области ранее не попадался на незаконной вырубке леса, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО "Куйбышевское... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:55:00+03:00

2025-01-29T17:55:00+03:00

2025-01-29T18:03:00+03:00

происшествия

калужская область

куйбышевский район

владислав шапша

россия

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РЯЗАНЬ, 29 янв – РИА Новости. Застреливший троих лесничих житель Калужской области ранее не попадался на незаконной вырубке леса, рассказал РИА Новости директор ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Ивчин. Мужчина захватил в заложники пятерых лесничих, убил троих из них, а потом и себя. По данным прокуратуры, сотрудниками ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" была выявлена незаконная рубка лесных насаждений, и они выехали в район деревни Усохи для установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке местный житель. Возбуждено уголовное дело. "Нет. Ранее, в ближайшие 5-10 лет на памяти нет", - ответил Ивчин на вопрос, попадался ли ранее мужчина на вырубке леса. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у черного лесоруба оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.

https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html

https://ria.ru/20250129/delo-1996120051.html

калужская область

куйбышевский район

россия

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происшествия, калужская область, куйбышевский район, владислав шапша, россия