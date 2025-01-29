https://ria.ru/20250129/landyshi-1995993780.html

"Ландыши. Такая нежная любовь": редкий сериал, который приятно удивляет

"Ландыши. Такая нежная любовь": редкий сериал, который приятно удивляет - РИА Новости, 29.01.2025

"Ландыши. Такая нежная любовь": редкий сериал, который приятно удивляет

Оценка на "Кинопоиске" — уже 8,4, что, к примеру, больше, чем у "Бригады" или "Игры в кальмара". Новые лица, отличный саундтрек. "Ландыши. Такая нежная любовь"... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Оценка на "Кинопоиске" — уже 8,4, что, к примеру, больше, чем у "Бригады" или "Игры в кальмара". Новые лица, отличный саундтрек. "Ландыши. Такая нежная любовь" — в чем-то музыкальная сказка, но с узнаваемыми реалиями. Действие разворачивается в феврале 2022 года.Сюжет "Ландышей"Дочка богатенького толстосума попадает в Вологду. Ситуация у барышни Кати (Ника Здорик) не ахти: жених ей изменил, к морозам она несильно готова — в розовой короткой шубе и бальном платье, да и банковская карта опекуна ей теперь недоступна. В общем, предстоит как-то осваиваться в новом для себя мире. Она наживет себе врага в лице местного криминального авторитета Демьяна (Владимир Тяптушкин), познакомится с симпатичным танкистом Лехой (Сергей Городничий) — и сразу выйдет за него замуж. Фиктивный брак (Кате надо спрятаться, и воинская часть подходит для этого идеально), окажется не таким уж фиктивным, а заносчивая мажорка, хотя ничего не понимает ни в российских реалиях, ни в семейном быте, — не такой уж заносчивой.Где смотретьПлатформы "Кинопоиск" и Wink. Все серии уже доступны.Рецензия на сериал "Ландыши. Такая нежная любовь"Сериал Александра Карпиловского — бесспорный хит этой зимы. Одна из причин — нарочитая легкость, почти водевильность повествования. Перед нами, по сути, "Пигмалион" наоборот: представительница золотой молодежи сталкивается с обычной человеческой жизнью и находит в себе нечто истинное, не связанное с блеском драгоценностей и не продающееся ни за какие деньги, то есть становится нормальным человеком. Добавьте сюда юмор на тему современных реалий, отсутствие претензий на философию, симпатичные, не слишком примелькавшиеся лица исполнителей главных ролей — и получите формулу успеха."Ландыши" — сериал чрезвычайно простой. Эта история призвана прежде всего развлекать. Здесь все предельно понятно и без полутонов. Даже бандиты тут в целом не страшные, а скорее забавные — эдакие "братки" из анекдотов. Да и остальные персонажи больше похожи на эстрадные маски из телепередачи "Аншлаг", чем на реальных людей. Примерно так же с саундтреком, где "Трава у дома" соседствует с песнями Жени Трофимова, — пожалуйста, на любой вкус.И это неплохо — у молодежной аудитории тоже должен быть свой сборник анекдотов про не очень реалистичных, но забавных и непритязательных персонажей. И когда расфуфыренная мажорка превращается (не волшебным образом, а все-таки после прохождения некоторой арки героя, завещанной авторам сериала учебниками по сценарному мастерству) в благообразную жену военного — мы только ликуем.Радует еще и то, что сюжет, вроде бы рискующий наполниться откровенной пошлостью, этого счастливо избегает. "Ландыши" можно упрекнуть в незамысловатости, некоей шаблонности, даже и в безыдейности, но точно не в пошлости. Это романтичная история, дополняемая драматичностью: Леха уходит на фронт, пропадает без вести — и Катя должна его отыскать. В составе девичьей группы она отправляется на гастроли в надежде, что в странствиях и концертах для военных рано или поздно встретит своего мужа, к которому привязывается все больше. Ну чем, скажите, не "Элен и ребята" нашего времени?Мальчишкам, кстати, могут вполне понравиться и картины армейского быта — конечно, тоже идеализированные, с некоторой нарочитой суровостью и юмором. А то, что здесь есть любовь с первого взгляда, привлекает и более старшее (и куда более романтичное) поколение.История про личное счастье хороших людей (пусть не все они сразу выглядят хорошими) — это то, что сейчас оказалось очень кстати. И, как выяснилось, о современной молодежи вполне можно говорить человеческим языком, без жаргонизмов и чернухи."Ландыши" — хороший сериал. Простой, смешной и наивный. В сложном мире хоть что-то должно быть просто. Ну а у Кати и Лехи все сложится. Самое время наконец-то стать счастливыми. Или хотя бы оставаться нежными.

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