https://ria.ru/20250129/kurskaya-1996103091.html

Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 29.01.2025

Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:52:00+03:00

2025-01-29T13:52:00+03:00

2025-01-29T13:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила восемь контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены восемь контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 22 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф