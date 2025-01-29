Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: группировка "Север" отразила 8 контратак ВСУ в Курской области за сутки
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила восемь контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены восемь контратак противника", - говорится в сводке.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 22 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18