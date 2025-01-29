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Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kurskaya-1996103091.html
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 29.01.2025
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:52:00+03:00
2025-01-29T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила восемь контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены восемь контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 22 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: группировка "Север" отразила 8 контратак ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 15 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила восемь контратак, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены восемь контратак противника", - говорится в сводке.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 22 населённых пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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